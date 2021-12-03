Российские ученые разработали лекарство от тревожности после COVID-19

Тревожные расстройства относят к самым распространенным последствиям коронавируса, который приводит к значительному росту проблем психического и когнитивного здоровья в мире.
Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — это болезнь, характеризующаяся постоянным, чрезмерным и нереалистичным беспокойством о повседневных вещах.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ГТР является 6-й по частоте причиной утраты трудоспособности. В мире от этого недуга страдает более 300 миллионов человек.
«Мы разработали инновационную молекулу нового поколения (препарат “Авиандр”), которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты. В доклинических и клинических исследованиях 2-й фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность», — рассказала медицинский директор проекта «Авинейро» Елена Якубова.
По ее словам, в результате 8-недельной терапии препаратом «Авиандр» общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) снижался более чем в вдвое.
Помимо выраженного противотревожного эффекта, препарат оказал и заметный антидепрессивный эффект.
«В настоящее время ведутся клинические исследования 3-й фазы в двух показаниях: генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией», — сообщила директор проекта.
По словам лидера рабочей группы «Нейронет» Андрея Иващенко, этот инновационный препарат обладает значительным потенциалом в нейрореабилитации постковидных расстройств центральной нервной системы.
«В случае подтверждения этой гипотезы на 3-й фазе клинического исследования, Минздрав может принять решение об ускоренной регистрации препарата “Авиандр”, что позволит миллионам пациентов в России получать современную эффективную терапию постковидных расстройств центральной нервной системы, а также создаст значительный экспортный потенциал», — сказал он.
По данным НТИ, мировой рынок препаратов против ГТР оценивается не менее чем в 7 миллиардов долларов, а российский — более чем в 11 миллиардов рублей со среднегодовыми темпами роста в 15,1%.
«Несмотря на то, что рынок противотревожных препаратов обеспечен лекарствами, большинство из них — старого поколения. Многие пациенты вынуждены прекращать терапию из-за возникновения серьезных побочных явлений, таких как головная боль, астения, тремор, нарушения сна и пищеварения, усиление тревоги. Кроме того, при приеме некоторых противотревожных препаратов формируется зависимость и наблюдается синдром отмены по окончании курса лечения», — отметили в НТИ.