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07:33 (мск), источник: Известия

Минздрав уточнит список медотводов от прививки

Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Вероятно, он появится в середине декабря, сказал источник «Известий», знакомый с ситуацией. Обсуждается вариант, согласно которому список станет частью временных рекомендации по вакцинации — такой перечень уже есть в августовской версии.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Известия

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — рассказал «Известиям» еще один источник, близкий к министерству.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой указать, какие болезни войдут в обновленный перечень противопоказаний к вакцинации COVID-19.

В ведомстве отметили, что перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату.

Так, «Ковивак» противопоказан людям старше 60 лет, а «ЭпиВакКорона» — онкобольным, указано сейчас в рекомендациях Минздрава.

Сейчас противопоказания к прививке от коронавируса — гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет. Специальная вакцина для подростков от 12 лет сейчас уже зарегистрирована, но еще не поступила в гражданский оборот. Ожидается, что в конце декабря можно будет прививать и эту группу.

Все регионы будут направлять данные о наличии у граждан медицинских противопоказаний к вакцинации на единый портал государственных услуг, сообщили «Известиям» в пресс-службе московского депздрава.

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Кроме того, в соответствии с письмом Минздрава от 30 октября 2021 года, врач может обсудить случай пациента со специальной комиссией. В нее входят профильные главные внештатные специалисты депздрава и представитель разработчика вакцины «Спутник V», которые помогают коллегам в определении перечня противопоказаний и в решении в конкретных случаях, добавили там.

Получение медотвода через «Госуслуги» облегчит ситуацию для всех людей, у которых есть серьезные ограничения к вакцинации по состоянию здоровья, уверена член общественного совета при Минздраве, президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Для таких людей особенно важно оформлять документы наиболее доступным образом — через интернет, добавила эксперт.

Ранее к противопоказаниям относился период беременности и грудного вскармливания. Однако, как заявлял главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков, во время вынашивания ребенка на сроке более 22 недель и в период грудного вскармливания вакцинация от коронавируса не противопоказана, а потому медотвод от прививки в этом случае не выдается.

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