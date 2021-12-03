Минздрав уточнит список медотводов от прививки

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — рассказал «Известиям» еще один источник, близкий к министерству.
«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой указать, какие болезни войдут в обновленный перечень противопоказаний к вакцинации COVID-19.
В ведомстве отметили, что перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату.
Так, «Ковивак» противопоказан людям старше 60 лет, а «ЭпиВакКорона» — онкобольным, указано сейчас в рекомендациях Минздрава.
Сейчас противопоказания к прививке от коронавируса — гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет. Специальная вакцина для подростков от 12 лет сейчас уже зарегистрирована, но еще не поступила в гражданский оборот. Ожидается, что в конце декабря можно будет прививать и эту группу.
Все регионы будут направлять данные о наличии у граждан медицинских противопоказаний к вакцинации на единый портал государственных услуг, сообщили «Известиям» в пресс-службе московского депздрава.
Кроме того, в соответствии с письмом Минздрава от 30 октября 2021 года, врач может обсудить случай пациента со специальной комиссией. В нее входят профильные главные внештатные специалисты депздрава и представитель разработчика вакцины «Спутник V», которые помогают коллегам в определении перечня противопоказаний и в решении в конкретных случаях, добавили там.
Получение медотвода через «Госуслуги» облегчит ситуацию для всех людей, у которых есть серьезные ограничения к вакцинации по состоянию здоровья, уверена член общественного совета при Минздраве, президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Для таких людей особенно важно оформлять документы наиболее доступным образом — через интернет, добавила эксперт.
Ранее к противопоказаниям относился период беременности и грудного вскармливания. Однако, как заявлял главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков, во время вынашивания ребенка на сроке более 22 недель и в период грудного вскармливания вакцинация от коронавируса не противопоказана, а потому медотвод от прививки в этом случае не выдается.