Ученые выяснили, что штамм «омикрон» повышает риск повторного заражения COVID-19

Как выяснили специалисты, последние результаты наблюдений показывают эпидемиологические доказательства способности «омикрона» избегать иммунитета, который выработался после заражения коронавирусной инфекцией.
По словам ученых из ЮАР, симптомы у людей, которые повторно заразились новым штаммом коронавируса или после вакцинации, могут быть более слабыми.
Микробиолог из Национального института инфекционных заболеваний Анна фон Готтберг подчеркнула, что в настоящий момент в Южно-Африканской Республике замечен всплеск повторных инфицирований у жителей переболевших новым штаммом.
24 ноября текущего года в ЮАР выявили первый случай нового штамма B.1.1.529. Он получил название «омикрон». Данный штамм продолжает распространяться по миру.
Ранее стало известно, что первый случай заражения штаммом «омикрон» зафиксировали в Греции, на острове Крит. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Танос Плеврис.