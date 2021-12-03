Власти обсудят выдачу QR-кодов по отрицательным ПЦР-тестам

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой, согласно которой получение QR-кода для посещения общественных мест и передвижения на поездах и самолетах будет возможно на основании отрицательного ПЦР-теста. Об этом РБК рассказали два источника в профильных ведомствах, участвующих в обсуждении концепции законопроектов.
О том, что появление и принятие такой нормы высоко вероятно РБК сообщил и источник в Госдуме.
26 ноября в Общественной палате прошли слушания, посвященные законопроектам о QR-кодах, где в числе прочего говорилось о необходимости разрешить гражданам ездить «в экстренных ситуациях», имея на руках отрицательный тест.
В действующей редакции законопроектов возможность посещать общественные места и передвигаться на поездах и самолетах на основании отрицательного теста тоже прописана, но на ограниченный срок.
Так, посещение общественных мест по результатам отрицательного ПЦР-теста предусмотрено на переходный период до 1 февраля.
Что касается воздушного и железнодорожного транспорта, то, согласно законопроекту, передвигаться при наличии отрицательного результата ПЦР-теста будет разрешено только «до даты, которую своим нормативным актом установит правительство». Решение о введении QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте глава Минтранса Виталий Савельев ранее объяснял большой долей непривитых в транспорте: с августа 2020 по август 2021 года 34 млн человек совершили 90 млн перелетов, 24 млн человек — 84 млн поездок на поезде. То есть за год поездки совершили всего 58 млн человек.
С помощью Минцифры и «Госуслуг» удалось понять, что из них привитых от коронавируса было около 30% — примерно 18 млн человек, а оставшиеся 40 млн путешествовали непривитыми, пояснил он.
Еще одна норма, которая может появиться в законопроектах, касается возможности получать QR-код на основании наличия антител, сказали источники в профильных ведомствах и подтвердил собеседник в Госдуме.
РБК направил запрос в пресс-службу правительства.
О том, что власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов «неофициально» переболевшим людям, имеющим антитела к Covid, РБК сообщал 24 ноября. С предложением «на федеральном уровне разработать такой порядок» выступил губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 23 ноября. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал обдумать это предложение.
Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте были внесены правительством в Госдуму 12 ноября. Первое чтение законопроектов может состояться 16 декабря. В настоящее время оба документа направлены в рассылку в регионы.