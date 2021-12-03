В Германии назвали слово года

«Слово 2021 года — волнорез. Это слово означает все меры, которые были приняты, чтобы остановить четвертую волну пандемии коронавируса», — говорится в пресс-релизе.
Волнорез в оригинальном смысле слова обозначает гидротехнические сооружения на берегу водоемов, которые гасят энергию волнения воды в прибрежной зоне с целью снижения потенциальных разрушений. При этом в эпидемиологии в отношении динамики заболеваемости используется слово «волны», которыми называют рост заболеваемости с последующими пиком и снижением.
В Германии с августа-сентября продолжается рост заболеваемости, который местные эксперты считают четвертой волной пандемии для Германии. Для «слома» волны вводятся ограничительные меры, которые и называют Wellenbrecher. Также, подчеркивает GfdS, Wellenbrecher можно называть человека, который соблюдает такие меры. «Станьте волнорезом!», — приводит общество пример словоупотребления.
GfdS подчеркивает, что-то, как долго этот термин сохранится в активном пользовании, зависит от того, удастся ли окончательно подавить пандемию.
Традиционно GfdS обнародовало список еще девяти слов, которые в прошедшем году играли особую роль в общественной дискуссии. На втором месте идет «СолидАРность»- это название благотворительной акции по поддержке пострадавших при разрушительных наводнениях на западе Германии в июле. Выделение букв АР связано с названием реки, в долине которой произошли наибольшие разрушения — Ар (Ahr). На третьем месте — Pfexit, образованное по аналогии с Брекзит, но первый корень происходит от Pflege (сестринское дело). Этим словом обозначают явление ухода из профессии младшего медицинского персонала из-за тяжелых условий работы и низкой оплаты труда, что является одной из центральных проблем в Германии на фоне пандемии.
Другие слова первой десятки — Impfpflicht (обязательная вакцинация), Ampelparteien (партии светофорной коалиции из социал-демократов, «Зеленых», свободных демократов — партийные цвета соответствуют гамме светофора), Lockdown-Kinder (дети локдауна, используется для обозначения всех детей, живших в условиях социальных ограничений), Booster (бустерная, дополнительная прививка от COVID-19), freitesten (сдать отрицательный тест на коронавирус для допуска на мероприятия или в заведения), Triell (триэль — формат предвыборных дебатов с участием трех человек, который активно использовался перед выборами в бундестаг 2021 года), fünf nach zwölf (пять минут после полуночи, выражение из риторики климатических активистов, указывающее на то, что время начать действовать уже позади).
В прошлом году GfdS назвало коронавирусную пандемию (нем. Corona-Pandemie), локдаун и конспирологический нарратив стали «словами года» в Германии. Слово «локдаун» происходит из английского языка и обозначает в контексте пандемии строгий режим ограничительных мер, как правило, с ограничением активности вне дома. Хотя официально в Германии режим ограничительных мер не называли локдауном и эти меры редко действительно соответствовали распространенному пониманию локдауна, журналисты и обычные граждане использовали именно это заимствованное слово для описания вводимых властями мер.