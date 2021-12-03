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15:18 (мск), источник: РБК

Первый российский регион достиг целевого уровня вакцинации

Севастополь стал абсолютным лидером по коллективному иммунитету к коронавирусу: показатель превысил 80,8%, сообщила вице-премьер России. В начале ноября Голикова говорила, что российское правительство добивается показателя 80%.

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Источник: РИА "Новости"

Севастополь стал абсолютным лидером среди российских регионов по коллективному иммунитету к COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», — отметила она.

По словам вице-премьера, уровень выше 72% зафиксирован в шести регионах страны: в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Карелии, Санкт-Петербурге, Московской области и Москве.

В целом по России уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет 53,7%, уточнила Голикова. Так, вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз.

В конце ноября Голикова называла Севастополь среди регионов, где уровень коллективного иммунитета к коронавирусу был выше 70%. Тогда Санкт-Петербург еще не входил в их число.

«Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%», — говорила она. В начале ноября Голикова отмечала, что пока правительство добивается показателя 80%, однако в идеале, как советуют эксперты, уровень коллективного иммунитета следует довести до 95%.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 26 ноября допустил, что коллективный иммунитет от COVID-19 среди жителей города может быть достигнут к концу января 2022 года.

Коллективный иммунитет — это формирование прослойки населения с иммунитетом к заболеванию, достаточной для прекращения дальнейшего распространения инфекции.

Ранее, 24 ноября, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что Россия может в течение трех месяцев достичь нужного уровня коллективного иммунитета, если охват вакцинацией увеличится в четыре-пять раз.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что коллективный иммунитет должен поддерживаться на максимально возможном уровне за счет ревакцинации.

Виктория Тютина

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