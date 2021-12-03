Гимн «Большой перемены» исполнили на языке жестов

Полуфиналист «Большой перемены» среди студентов СПО Данил Бондарев вместе с педагогом-наставником Кристиной Гореловой провели мастер класс для гостей форума «Мы Вместе».
«Я очень рад, что “Большая перемена” помогает каждому школьнику или студенту СПО показать свои таланты и способности. Сегодня у меня была уникальная возможность научить ребят основам жестового языка, потому что это важно не только для меня, но и для других глухих ребят, которые хотят, чтобы их понимали. Так, мы при помощи сурдопереводчика выучили припев гимна “Большой перемены” на языке глухих и исполнили его вместе. Я счастлив, что смог наглядно показать ребятам, что общаться — это просто, важно иметь желание, и для этого нет преград», — отметил Бондарев.
Он добавил, что на конкурсе он встретил ребят, которые в дальнейшем много его научили.
«Я надеюсь, что в следующем году в “Большой перемене” будет еще больше участников с ограниченными возможностями здоровья», — сказал он.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.
Партнерами конкурса выступают Сбербанк, VK, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».