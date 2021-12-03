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18:06 (мск), источник: Газета.Ру

Гимн «Большой перемены» исполнили на языке жестов

На Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в рамках работы стенда Всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой Ход» школьники, педагоги и гости выучили традиционный гимн «Большой перемены» на языке жестов.

Источник: VK.com

Полуфиналист «Большой перемены» среди студентов СПО Данил Бондарев вместе с педагогом-наставником Кристиной Гореловой провели мастер класс для гостей форума «Мы Вместе».

«Я очень рад, что “Большая перемена” помогает каждому школьнику или студенту СПО показать свои таланты и способности. Сегодня у меня была уникальная возможность научить ребят основам жестового языка, потому что это важно не только для меня, но и для других глухих ребят, которые хотят, чтобы их понимали. Так, мы при помощи сурдопереводчика выучили припев гимна “Большой перемены” на языке глухих и исполнили его вместе. Я счастлив, что смог наглядно показать ребятам, что общаться — это просто, важно иметь желание, и для этого нет преград», — отметил Бондарев.

Он добавил, что на конкурсе он встретил ребят, которые в дальнейшем много его научили.

«Я надеюсь, что в следующем году в “Большой перемене” будет еще больше участников с ограниченными возможностями здоровья», — сказал он.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнерами конкурса выступают Сбербанк, VK, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».

Николай Корсаков

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