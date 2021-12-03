Ученые нашли народ, который процветал во время «конца света»

Индейские народы пуэбло не только пережили древний катаклизм, но и достигли процветания во времена, когда остальная часть мира сильно пострадала из-за последствий стихийного бедствия, выяснили ученые.
В 536 году нашей эры, который называют худшим годом в истории, из-за серии извержений вулканов в Северной и Южной Америке (по некоторым данным — в Исландии) Северное полушарие на 18 месяцев погрузилось в темноту. Наступило самое резкое понижение среднегодовой температуры в регионе за последние 2 тысячи лет, что привело к неурожаям, голоду и социальным конфликтам.
Византийский историк Прокопий писал об этом катаклизме так: «Весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть».
Однако оказалось, что во время этого краткого «ледникового периода» пуэбло не только успешно выживали, но и достигли процветания, о чем говорят археологические находки. Чтобы выяснить, как им это удалось, исследователи собрали сотни остатков пищевых материалов пуэбло, найденных по всему региону.
Они выяснили, что катаклизм заставит пуэбло реорганизоваться в социальном и политическом плане, говорится в исследовании, опубликованном в Antiquity. До VI века они жили разрозненными общинами, обрабатывая землю, но снимаясь с места при истощении ресурсов.
Во времена катаклизма пуэбло начали активно объединяться, сотрудничать, делиться опытом. Они стали вести оседлый образ жизни и заниматься не только земледелием, выращивая кукурузу и бобы. Например, показали анализы, пуэбло массово разводили индеек, что помогло им пережить голод.
Обмен знаниями, опытом и стремление разнообразить источники пищи помогли пуэбло выработать самые продуктивные методы ведения хозяйства, что стало основой для дальнейшего многовекового процветания. И только в XIII—XV веках в результате Великой засухи народы пуэбло вынуждены были покинуть свои города в поисках новых плодородных земель.