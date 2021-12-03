15:32 (мск), источник: Фонтанка
Умерла актриса Нина Ургант
Ушла из жизни советская и российская актриса Нина Ургант, ей было 92 года. Об этом «Фонтанке» 3 декабря сообщили в пресс-службе Александринского театра.
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Народная артистка РСФСР скончалась в Петербурге, у себя дома. Лауреат Государственной премии СССР, специального приза Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление» (режиссер — Игорь Таланкин) и театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, она была одной из самых популярных актрис российского театра и кино.
Актриса родилась 4 сентября 1929 года в Луге Ленинградской области в семье обрусевшего эстонца Николая Урганта. После окончания школы поступила в Ленинградский театральный институт. С 1954 года играла в Ленкоме. Среди ее ролей — Галя Давыдова в спектакле «В добрый час» по Виктору Розову (1955), Лина в «Первой весне» Галины Николаевой и Станислава Радзинского (1956), Лушка в «Поднятой целине» по Михаилу Шолохову (1957).
С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий она была актрисой Александринского театра, где воплотила свыше 30 ролей. Играла Инкен Петерс в спектакле «Перед заходом солнца» по Герхарту Гауптману (1963), Варю в «Деле, которому ты служишь» Юрия Германа (1967), Раневской в «Вишнёвом саде» (1972), Гертруды в «Гамлете» (1992) и другие роли.
В кино она запомнилась ролями Люси в фильме «Я родом из детства», Анны Михайловны в фильме «Сыновья уходят в бой», медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал». Свою последнюю роль в кино она сыграла в 2008 году — это была картина Алексея Козлова «Азиат».
Ее сын, Андрей Ургант — известный российский актер, внук Иван — популярный ведущий, актер и музыкант.
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