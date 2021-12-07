Умное мусорное ведро продают на АлиЭкспресс с большой скидкой

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Как бы это странно не звучало, но умное мусорное ведро - это действительно шикарная находка для дома. Ведро оснащено сенсорным интеллектуальным датчиком движения и при приближении само открывает крышку. Оно герметично и водонепроницаемо, что избавляет от неприятного запаха и микробов. Стильный дизайн в “серебре” и “золоте” отлично впишется в любой дизайн. Работает устройство от двух батареек, которых хватает примерно на год.
Отличное ведро! У меня уже есть похожее сенсорное, в этот раз взяла другого дизайна. Взяла серое на 15л под дизайн своей ванной комнаты. Упаковано было отлично. Приехало в целости и сохранности! Продавец отправил очень быстро. Батарейки вставили, заработало сразу и на ура. Спасибо!
Крутой смарт с диагональю 43" по своей “начинке” — доступный аналог более дорогих моделей от знаменитых торговых марок. У него полноэкранный дизайн (вы не видите “ограничивающую” рамку по периметру), прочный металлический корпус, видео в разрешении 4К, система динамического улучшения цвета, последняя версия ОС Android и голосовая система управления, что невероятно удобно. К тому же, при желании телевизор можно интегрировать в систему умного дома. Не телевизор, а суперсовременная интеллектуальная система!
Телек бомба! Покупайте и не думайте. 100% звук, изображение и дизайн супер. Качество исполнения на 10 баллов. Спасибо продавцу. Все быстро и качественно. Доставка на 2 день в Москву, отдельное спасибо курьеру. Рекомендую 100%.
В новой версии популярнейших наушников от Apple помимо обновленного дизайна появилось активное шумоподавление, нивелирующее внешний шум и сменные силиконовые вкладыши нескольких размеров, а звучание теперь оптимизируется под конкретного пользователя: встроенный процессор анализирует форму уха и прилегание к нему вкладышей и в зависимости от этого подстраивает частоты. И последнее: на ножке наушников появилась специальная зона, которая распознает силу нажатия и позволяет таким образом управлять разными вещами — например, активировать режим слышимости окружающего мира и переключать музыкальные треки.
Очень сильно переживал что придёт, начитавшись противоречивых отзывов. Распаковку снимал на видео, а то бывали уже случаи … Доставка до постамата заняла 10 дней, в срок, что очень важно для меня. Сверил серийник на коробке и зарядном чехле-совпадают. На каждом наушнике свой серийник. Пробил по сайту эпл, всё в порядке, добавил дату покупки. Надпись на кабеле присутствует. Телефон всё прекрасно распознаёт, все функции работают. Все какие знал проверки - наушники прошли. К покупке рекомендую!
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