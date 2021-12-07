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09:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умное мусорное ведро продают на АлиЭкспресс с большой скидкой

На АлиЭкспресс проходит новогодняя распродажа со скидками до 60% практически на все! Не упустите шанс купить подарки и нужные вещи по самым низким ценам.

Но самое крутое конечно в том, что можно отлично сэкономить на новогодних подарках и забыть про стресс выбора и огромных трат. Немаловажно, что общие скидки распродажи можно суммировать с дополнительными скидками, бонусами и купонами. А чтобы покупки пришли точно к праздникам — ищите быструю доставку. Например, как в слдучае с умным мусорным ведром.

Умное мусорное ведро для дома будущего:

Как бы это странно не звучало, но умное мусорное ведро - это действительно шикарная находка для дома. Ведро оснащено сенсорным интеллектуальным датчиком движения и при приближении само открывает крышку. Оно герметично и водонепроницаемо, что избавляет от неприятного запаха и микробов. Стильный дизайн в “серебре” и “золоте” отлично впишется в любой дизайн. Работает устройство от двух батареек, которых хватает примерно на год. 

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В отзывах пишут:
  • Отличное ведро! У меня уже есть похожее сенсорное, в этот раз взяла другого дизайна. Взяла серое на 15л под дизайн своей ванной комнаты. Упаковано было отлично. Приехало в целости и сохранности! Продавец отправил очень быстро. Батарейки вставили, заработало сразу и на ура. Спасибо!
Умное мусорное ведро для дома будущего:
Очень умный смарт-ТВ с диагональю 43″ и потрясающим экраном

Крутой смарт с диагональю 43" по своей “начинке” — доступный аналог более дорогих моделей от знаменитых торговых марок. У него полноэкранный дизайн (вы не видите “ограничивающую” рамку по периметру), прочный металлический корпус, видео в разрешении 4К, система динамического улучшения цвета, последняя версия ОС Android и голосовая система управления, что невероятно удобно. К тому же, при желании телевизор можно интегрировать в систему умного дома. Не телевизор, а суперсовременная интеллектуальная система!

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В отзывах пишут:
  • Телек бомба! Покупайте и не думайте. 100% звук, изображение и дизайн супер. Качество исполнения на 10 баллов. Спасибо продавцу. Все быстро и качественно. Доставка на 2 день в Москву, отдельное спасибо курьеру. Рекомендую 100%.
Очень умный смарт-ТВ с диагональю 43″ и потрясающим экраном
Наушники Apple AirPods Pro

В новой версии популярнейших наушников от Apple помимо обновленного дизайна появилось активное шумоподавление, нивелирующее внешний шум и сменные силиконовые вкладыши нескольких размеров, а звучание теперь оптимизируется под конкретного пользователя: встроенный процессор анализирует форму уха и прилегание к нему вкладышей и в зависимости от этого подстраивает частоты. И последнее: на ножке наушников появилась специальная зона, которая распознает силу нажатия и позволяет таким образом управлять разными вещами — например, активировать режим слышимости окружающего мира и переключать музыкальные треки. 

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В отзывах пишут:
  • Очень сильно переживал что придёт, начитавшись противоречивых отзывов. Распаковку снимал на видео, а то бывали уже случаи … Доставка до постамата заняла 10 дней, в срок, что очень важно для меня. Сверил серийник на коробке и зарядном чехле-совпадают. На каждом наушнике свой серийник. Пробил по сайту эпл, всё в порядке, добавил дату покупки. Надпись на кабеле присутствует. Телефон всё прекрасно распознаёт, все функции работают. Все какие знал проверки - наушники прошли. К покупке рекомендую! 
Наушники Apple AirPods Pro
Крутое постельное белье

Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!

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В отзывах пишут:
  • Доставили примерно за неделю. Со скидками вышло довольно дешево. По качеству претензий нет.
Крутое постельное белье
Незаменимая мультиварка

Мультиварка REDMOND, с 19-ю автоматическими программами готовки, станет незаменимым помощником на кухне и отличным подарком себе или близким. С помощью этой мультиварки можно легко и быстро готовить супы, каши, закуски, гарниры и десерты, а в комплект входит специальная книга рецептов, с помощью которой можно значительно разнообразить повседневное меню. Купить эту мультиварку сейчас можно с большой скидкой и быстрой доставкой из России. 

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В отзывах пишут:
  • Мультиварка супер, привез курьер примерно через 5 дней после заказа, в комплекте идет чаша, сама мультиварка, гарантийный талон, книга рецептов и инструкция. Брали в подарок, подарок понравился.
Незаменимая мультиварка
Непромокаемые ботинки

Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением. Абсолютные лидеры по числу продаж в этом сегменте.

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В отзывах пишут:
  • Хорошие, как раз для холодной сырой осени. Упакованы хорошо. Протестировал ботинки, по тайге 4 суток, более 25 км. Выдержали стирку в стиральной машине! Зарекомендовали себя отлично.
Непромокаемые ботинки
Домашняя беговая дорожка

Профессиональный спортивный тренажер для домашних тренинровок. Компактный тренажер (1,33 метра в длину) не займет много места и позволит использовать его даже на балконе. Благодаря встроенному LED-дисплею вы сможете наблюдать за обновлением данных в режиме реального времени. Дисплей покажет вам потраченные калории, расстояние, время и скорость тренировки. Отличная амортизация тренажера позволит бережно позаботиться о здоровье ваших колен. Износостойкое и противоскользящее покрытие. Обновленная смазочная система. Отслеживайте свои результаты в приложении. Заказывайте по суперцене с ускоренной доставкой из России.

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В отзывах пишут:
  • Дорожкой довольна. Работает хорошо. Доставка быстрая, пришла за неделю. Продавца рекомендую. Отправили быстро, со скидкой магазина и купоном алиэкспресс очень выгодно вышло!
Домашняя беговая дорожка
Ултрабюджетный Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9A с большим 6,53-дюймовым экраном с разрешением HD+ и огромным аккумулятором емкостью 5000 мАч. В основе установлен процессор MediaTek Helio G25, есть камера на 13 Мп и фронталка на 5 Мп.

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В отзывах пишут:
  • Хороший вариант для ребенка
Ултрабюджетный Xiaomi Redmi 9A
Мультифункциональная овощерезка

Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.

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В отзывах пишут:
  • Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Мультифункциональная овощерезка
Швабра с емкостью для воды

Удобнейшая замена половой тряпке - швабра с распылением воды на пол. Просто залейте ее в специальную емкость и наслаждайтесь процессом. Спрей-швабра настолько упрощает уборку в квартире, что теперь с ней справятся даже мужчины) Еще один плюс - это быстрая доставка по РФ, которая занимает всего несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Доставка товара мгновенная, упаковка без повреждений. Сборка швабра не составила труда, все элементы в исправности. Воду не пропускает, брызгает равномерно, уборка комнаты заняла всего 5 минут. Вещь полезная и очень удобная. Продавцу за оперативность респект и мои рекомендации.
Швабра с емкостью для воды
Электробритва Xiaomi с мощным аккумулятором

Беспроводная бритва Xiaomi с тремя 3D-головками - хит продаж и лучшая электробритва на AliExpress 2021 года. Покупатели отмечают премиум-качество при бюджетной цене (аналоги других известных брендов стоят на порядок выше) и мощный аккумулятор, который долго держит заряд при ежедневном использовании. Хорошая новость - товар доставляют быстро из России.

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В отзывах пишут:
  • Бритва зачётная! Боялся, что большую щетину будет рвать. А нет, всё хорошо, бреет без боли, заряда хватает где-то на 8 раз по 5 минут бритья.
Электробритва Xiaomi с мощным аккумулятором
Беспроводной пылесос Redmond

Портативный пылесос - незаменимы домашний помощник, который отлично справится с повседневной уборкой. Redmond RV-UR356 может похвастаться приличным объемом пылесборника, мощностью и низким уровнем шума. Набор из трех насадок делает уборку комфортной и эффективной на любой поверхности. Так что не так важно что у вас в доме ламинат или ковер. Отлично подходит и для уборки в автомобиле. Доставка из РФ означает, что ваш новый домашний помощник приедет всего за несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Заказал вечером 27 апреля, доставили до двери 3 мая, в Московскую область. Упаковка и содержимое в полном порядке, отличная вещ за такие деньги, качество пластика неплохое, шума не много, рекомендую. Лучше роботов пылесосов.
Беспроводной пылесос Redmond
Будильник с подсветкой восхода и заката

С наступлением осени солнца становится все меньше, а просыпаться по утрам - все сложнее. Чтобы немного облегчить эту задачу был придуман шикарный девайс - будильник с подсветкой,  имитирующий свет восходящего и заходящего солнца, который помогает организм настроиться на правильную волну. Кроме того, можно выбрать и другие подсветки, которые наиболее подходят вашим потребностям и пожеланиям. Светодиодная подсветка экрана, Bluetooth динамик и встроенное FM-радио делают этот будильник особенно полезным. А встроенные звуки природы сделают пробуждение и сон особенно расслабленным и комфортным. 

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В отзывах пишут:
  • Как в описании. Все работает. Рекомендую!
Будильник с подсветкой восхода и заката
Термобелье с начесом

Комплект классического мужского белья с начесом состоит из кофты и кальсон. Крайне эластичный, приятный в носке и не мешающий термообмену материал. Благодаря высокому содержанию хлопка белье прекрасно дышит. Одежда предназначена для средней активности при температуре от -5 до -20 градусов. Белье имеет анатомический крой и не стесняет движения в любых ситуациях. Заказывайте по ускоренной доставке прямиком из России.

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В отзывах пишут:
  • Кто что пишет, но мужу понравилось белье. Теплое. Сидит на рост 170 с животиком отлично. В прошлом году брала в другом магазине. Оно было намного тоньше и холоднее. Пахло до стирки краской. После стирки отлично. Полностью соответствует фото и описанию.
Термобелье с начесом
Коврик для прихожей

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой, а  доставка из России гарантирует, что товар придет очень быстро!

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В отзывах пишут:
  • Очень практичные и удобные коврики, идеальны под обувь в прихожей. Идея с ячейками под мусор замечательная. Сделаны качественно. 
Коврик для прихожей
Умный увлажнитель воздуха

Красивый и стильный антибактериальный увлажнитель воздуха позаботится о комфорте в вашем доме. Система стерилизации с УФ-излучением делает распыляемый пар чистым и полезным. Удобная конструкция заливки воды сверху. Запатентованный электрический водяной клапан с низким уровнем шума. Вы точно не пожалеете, когда купите этот товар. Вы будете чувствовать себя беззаботно и расслабленно, будто дышите чистым воздухом в горном лесу. Сейчас на данный увлажнитель действует хорошая скидка на сайте. Заказывайте прямиком из России по ускоренной доставке.

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В отзывах пишут:
  • Качество на высоте. Доставили за три дня. С приложением сконектился сразу. Можно выставить четыре режима работы. Минимум увлажнения, средне, максимум и самому выставить процент. Посмотрим, как зимой будет работать, когда батареи включат.
Умный увлажнитель воздуха
Подсветка унитаза с датчиком движения

Очень стильный и яркий гаджет, который будет незаменимой частью интерьера вашей уборной комнаты. Подсветка унитаза с датчиком движения — ночник, позволяющий экономить электричество при посещении санузла в темное время суток. Устройство автоматически включается при появлении человека, создавая мягкое ненавязчивое освещение. Отключение происходит через две минуты после ухода. Когда включена общая лампа, прибор находится в режиме бездействия.

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В отзывах пишут:
  • Прикольно смотрится, все как в описании.
Подсветка унитаза с датчиком движения
Набор керамических украшений

Хорошая возможность запастись стильными подарками для близких или купить любимое украшение себе. На потрясающие керамические наборы HUADIE, в которые входят серьги и кольцо, действует скидка и промокод на 200 рублей.

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В отзывах пишут:
  • Комплект замечательный, очень понравился, вставочки и застежки у серег похожи на золото, не облазит, не темнеет. В общем, я в восторге. Рекомендую этого продавца, пришли за неделю.
Набор керамических украшений
Натуральные монголки российского производства

Мужские натуральные монголки с замком на литой подошве. Мех из натуральной овчины. Удивительно легкие: 1400-1900 г (в зависимости от размера). Выдержат температуру до -25 градусов. Чтобы подобрать верно размер, вам необходимо замерить длину стельки на своей обуви и подобрать соответствующий размер по таблице на сайте. На товар действует хорошая скидка и ускоренная доставка из России.

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В отзывах пишут:
  • Первое впечатление хорошее. Мех толстый по всему сапогу и на подошве. В комплекте лежат войлочные стельки. На свой размер, на ноге с запасом под толстый носок. Свободно, ногу не сдавливает — как и надо для зимней обуви. Штанина легко заправляется внутрь и не сдавливается. Осталось узнать, на сколько сезонов хватит.
Натуральные монголки российского производства
Стильный чемодан на колесиках

Чемодан из коллекции Freedom изготовлен из высокопрочного пластика ABS. Четыре прочных полиуретановых колеса позволяют легко перемещать чемодан. Телескопическая прорезиненная ручка с фиксатором и кодовый замок. Особенности данной модели: прочные колеса, отделение с эластичными ремнями, предохраняющими одежду от перемещения; отделение на молнии; карман на молнии. Заказывайте с функцией ускоренной доставки из России по сниженной цене!

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В отзывах пишут:
  • Отличный чемодан за свои деньги! Продавец очень отзывчивый, шустрый и на каждый вопрос всегда приходит на помощь; при этом совершенно не навязчиво.
Стильный чемодан на колесиках
Удлиненный и теплый мужской пуховик

Удлиненная приталенная осенне-весенняя куртка-пуховик создана специально для тех, кто ценит удобство, стиль и качество. Двойная молния, пять застегивающихся карманов, ветрозащитные манжеты, отстегивающийся воротник, согревающая вставка на спине, а еще в качестве приятного бонуса - быстрая доставка из России. Разные размеры и цвета позволят выбрать нужную модель специально по вашему вкусу. 

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В отзывах пишут:
  • Отличное качество! Никаких дефектов. Ткань плотная, водоотталкивающая. Не блестящая, приятная на ощупь. Цвет темно-зеленый (Army green). При комнатном освещении кажется черным. Очень теплая, и довольно увесистая. На мой рост 187 см и вес 70 кг идеально сел 3XL размер. Этот размер посоветовал продавец. Рукава не в притык. Запас имеется. Фасон больше облегающий. Длина почти до колен. Для зимы очень важно. Продавца рекомендую, за такую цену по месту ничего не купить !
Удлиненный и теплый мужской пуховик
Домашняя мини-сауна

Эта крутая мини-сауна несомненно является одной из самых интересных находок на АлиЭкспресс. И, судя по отзывам, покупатели от нее в восторге, ведь с ней можно устроить настоящий спа-сеанс не выходя из дома. Компактная парилка представляет из себя герметичную палатку с парогенератором, она занимает лишь один квадратный метр, экономно расходует электричество, имеет 9 разных режимов нагрева, таймер и регулируется с помощью пульта дистанционного управления. Эта мини-сауна способствует похудению, отлично расслабляет мышцы, помогает улучшить состояние кожи и положительно влияет на нервную систему. 

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В отзывах пишут:
  • Все точно соответствует описанию. Пар мягкий, сеанс получается примерно на 15 минут. Товаром полностью доволен, оправдал все ожидания. Размер нормальный - больше не требуется (рост 183 см). Докупил туристический складной стул. Принял три сеанса, ощущения примерно такие же как в хамаме.
Домашняя мини-сауна
Автомобильный беспроводной пылесос

Чистота должна быть не только в доме, но и в машине. Тем более, если вопрос не в каждодневной химчистке, а в обычной уборке пылесосом. В использовании прост и удобен даже больше, чем домашняя версия.

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В отзывах пишут:
  • Первые пару зарядок будет слегка нагреваться.
Автомобильный беспроводной пылесос
Гирлянда с дистанционным управлением

Хэллоуин, Новый год, Рождество и прочие праздники уже совсем близко. Готовиться нужно уже сейчас (как и надеяться, что ситуация с вирусом стабилизируется). Но никто не отменял атмосферные посиделки с самим собой. В любом случае для обоих вариантов гирлянда  — в списке необходимого. Сможет создать как атмосферу для просмотра ужасов, так и добавит красоты в предновогодние деньки.

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В отзывах пишут:
  • Пульт без батареек. Лучше побеспокоиться о них заранее.
Гирлянда с дистанционным управлением
Бюджетные, но крутые наушники

Торговая марка Baseus известна своими наушниками и зарядными устройствами — это более доступные аналоги топовых продуктов от знаменитых производителей. Наушники Baseus WM01, к примеру, работают 5 часов без подзарядки, а с подзарядкой от бокса — больше суток. Они мгновенно подключаются к гаджетам, радуют потрясающими басами и надежно изолируют внешний шум благодаря инновационному дизайну. Заказывайте эти наушники, если не хотите переплачивать! Кстати, на этот товар действует экспресс-доставка.

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В отзывах пишут:
  • Наушники огонь, как и вся продукция Baseus. Басы на уровне. Протестировал на разговор - результат отличный, звук чистый, как на телефоне. Предыдущие наушники раздал жене и детям)). Рекомендую.
Бюджетные, но крутые наушники
Планшет HUAWEI Matepad 11

Товар от легендарного бренда HUAWEI, на который стоит обратить внимание. Это универсальный инструмент, который поможет в учебе (особенно дистанционной), работе и развлечениях. Планшет взаимодействует с клавиатурой и мышкой, превращаясь в полноценный компьютер, легко коннектится с ноутбуком и выполняя функцию второго экрана, потрясающе работает со стилусом, радует иммерсивным звуком с эффектом погружения, а также имеет встроенную защиту зрения от синего света и мерцания. Производительный и суперсовременный гаджет для максимального удобства, который можно купить с потрясающей скидкой и доставкой из России!

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В отзывах пишут:
  • Знаю, что повторюсь, но все же… Планшет просто реально нереальный. Доставка быстрая. Продавцу спасибо!
Планшет HUAWEI Matepad 11
“Меховые” мужские джинсы

Наконец-то пришел тот момент, когда можно не выбирать между вариантами: замерзнуть или надеть кальсоны. Специально созданные для холодов утепленные мужские джинсы изнутри имеют флисовую подкладку, а потому отлично сохраняют тепло и не дают замерзнуть даже в суровые холода. При этом джинсы выглядят очень стильно и современно. А еще они хорошо тянутся и подходят практически для любой фигуры. 

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В отзывах пишут:
  • Пришло быстро. Уже брала мужу (рост 182 см, вес 90 кг) , попросил еще, ему очень понравились. Относил всю зиму. В прошлый раз брала темного цвета. Качество отличное. Рекомендую.
“Меховые” мужские джинсы
Изогнутая массажная подушка для максимального релакса

Если хотите расслабиться после работы, снять мышечную боль и напряжение, а также просто позаботиться о своем здоровье, тогда массажная подушка - это ваш выбор. Усовершенствованная изогнутая форма и 16 встроенных массажных шариков и эффект компресса позволяют получить максимальный эффект уже за считанные минуты. Подушка подходит не только для шейно-воротниковой зоны, но и для других частей тела. Ее удобно использовать как дома, так и в машине во время поездки или на работе. Приятная и аккуратная подушка выполнена из экокожи, которую легко чистить. 

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В отзывах пишут:
  • Массажер мне понравился. Регулируется скорость. Имеет несколько режимов. Работает подогрев. Массажирует отлично. Шейный отдел можно лежа, грудной и поясничный делала сидя. Доставлен курьером. Лично я очень рекомендую.
Изогнутая массажная подушка для максимального релакса
Практичный домашний держатель

Очень удобная штука для домашнего использования! Аргументировать, почему это лучше подручных средств или чехлов-подставок, — легко. Все мы любим полежать и посмотреть, например, перед сном, какие-нибудь видео. Или провести так целые выходные. Чехол тут уже не поможет. А лайфхаки типа зажатия устройства двумя коленями если и сработают, то ненадолго и только с телефоном. Сомневаемся, что вы сможете удержать подобным образом планшет. А вот специальный держатель сможет подстроиться под любое устройство.

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В отзывах пишут:
  • Очень тугой и крепкий шланг. Выдержит даже тяжелый планшет. 
Практичный домашний держатель
Кольцевая лампа для идеальных селфи

Настоящих хит продаж на АлиЭкспресс. Кольцевая светодиодная лампа с удобным штативом и дистанционным управлением идеально подходит для фото и видеосъемки. Регулируемая мощность и температура света позволяют делать невероятные портреты и селфи. Лампа удобна в использовании, компактна и совместима с любыми фотокамерами и смартфонами. Отдельно также стоит сказать, что этот товар можно получить в кратчайшие сроки с быстрой доставкой Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Кольцевой свет со штативом классный. Очень легко собирается. Три уровня подсветки: теплый, холодный и нейтральный. Кольцевая лампа и сам штатив были упакованы в отдельные коробки. В комплекте есть дистанционный пульт управления и управление на самом штативе. Подключение через USB. Кольцевая лампа вкручивается в штатив, есть специальный держатель для телефона, с гибким и прочным стержнем. Доставка быстрая курьером до порога.
Кольцевая лампа для идеальных селфи
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