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16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жилье из фильма «Один дома» сдадут в аренду за 25 долларов

Постояльцев ждут все атрибуты праздника из популярного фильма.

Знаменитый дом в Чикаго, в котором проводились съемки фильма «Один дома», готов принять постояльцев всего за 25 долларов за ночь.

Объявление об этом уже появилось на сайтах аренды жилья, сообщает Fox News. Правда, сдавать дом будут не на постоянной основе, а только один раз — в честь приближающегося Рождества.

В распоряжении постояльцев окажется праздничная зона с елкой и тысячами мерцающих огоньков, масса ловушек для преступников (к счастью, постояльцы будут их расставлять, а не попадаться в них), фастфуд 90-х, в том числе чикагская пицца и макароны с сыром из микроволновки, а также другие незабываемые атрибуты праздника из популярного фильма.

Хозяева здания обещают перевести все заработанные средства местной больнице для тяжелобольных детей.

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Анна Лысенко

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