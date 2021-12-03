16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новый малазийский небоскреб стал вторым по высоте в мире
Это звание он получил после завершения установки шпиля.
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В столице Малайзии Куала-Лумпуре завершили установку шпиля на 118-этажном небоскребе Merdeka 118. Теперь он имеет окончательный силуэт и высоту 678,9 метра, что делает его вторым по высоте зданием в мире после знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае (высота 828 метров).
Строительство Merdeka 118 началось еще в 2014 году, а его открытие запланировано на конец 2022 года. Сейчас строительство здания завершено на 85%. Стоимость проекта оценивается в 1,2 миллиарда долларов, пишет ArchDaily.
Проект трехгранного стеклянного небоскреба разработало австралийское бюро Fender Katsalidis. Внутри небоскреба будет располагаться отель Park Hyatt, торговый центр, музей и мечеть, а также самая высокая смотровая площадка в Юго-Восточной Азии. Общая площадь помещений составляет 400 тысяч квадратных метров.
Екатерина Гура