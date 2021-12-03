17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые открыли новый вид змей по фотографии в соцсети
Ранее не известное науке животное сфотографировал студент у себя во дворе.
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Заинтригованная фотографией необычной змеи в соцсетях, исследовательская группа из Индии открыла ранее неизвестный вид олигодона.
Снимок сделал студент магистратуры Вирендар Бхардвадж в Амритсаре, сообщает EurekAlert. Во время карантина он начал фотографировать животных, которые попадали к нему во двор, и публиковать их снимки в соцсетях. На его странице немало фотографий змей, ящериц, лягушек и насекомых.
Фотография одной из змей попалась на глаза исследователю Зишану А. Мирзе из Национального центра биологических наук в Бангалоре. Он собрал коллег и связался с магистрантом, чтобы узнать подробности.
Змея, которую Вирендар встретил летним вечером на грязной дороге, принадлежит к группе, известной как кукри (олигодоны), названной так из-за своих изогнутых зубов, напоминающих непальский кинжал «кукри».
На первый взгляд, особь, которую сфотографировал Вирендар, очень напоминала обыкновенную кукри (Oligodon arnensis). Тем не менее, герпетологи спустя месяц смогли найти еще две аналогичные особи.
Команда изучила их ДНК и выяснила, что они принадлежали к ранее неизвестному виду. Он получил название Oligodon churahensis.
Исследователи говорят, что Западные Гималаи все еще плохо изучены, особенно с точки зрения герпетологического разнообразия. Они являются местом обитания уникальных видов рептилий, которые исследователи только начали обнаруживать.
Анна Лысенко