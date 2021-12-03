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18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во Франции открылся дом престарелых для слонов

Туда принимают животных, вышедших на пенсию из цирков.

Источник: AP 2021

Супружеская пара ветеринаров из Бельгии София и Тони Гетгебер открыли первый в Европе дом престарелых для слонов. Территория общей площадью 28 гектаров расположена в Верхней Вьенне, на западе Франции.

Сообщается, что жителями заведения, прежде всего, станут бывшие цирковые слоны, вышедшие на пенсию. Одновременно в доме престарелых могут находится десять слонов, но в будущем владельцы планируют расширить территорию. Кстати, у них уже появился первый постоялец — 52-летний слон Ганди из Бельгии.

Как рассказали супруги Гетгебер, слоновий дом престарелых они открыли за счет пожертвований и личных сбережений. Чтобы поддерживать минимальное функционирование заведения, там будут устраиваться мини-экскурсии для небольших организованных групп. Но посмотреть на слонов посетители смогут лишь издалека, чтобы не подвергать животных стрессу, пишет «Европульс».

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