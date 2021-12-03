Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности

В ноябре правительство утвердило новый способ расчета этого показателя.
Как уточнили в Министерстве труда, для определения уровня бедности вместо прожиточного минимума будут использовать новую переменную — «граница бедности».
Ее начальное значение установили на величине прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года, который будет расти в соответствии с инфляцией. Благодаря такой методике можно будет сравнивать данные за разные периоды.
По информации Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале прошлого года достигла 11 329 рублей, в первом квартале этого года — 11 581 рубль (рост на 2,22 процента), во втором — 11 813 рубля (на 4,27 процента), в третьем — 11 970 рублей (на 5,66 процента).
Ведомство предварительно рассчитало уровень бедности и то, как он менялся с начала года. В первом квартале количество россиян с доходами ниже этой границы составило 20,8 миллиона человек или 14,2 процента; во втором квартале — 18,2 миллиона или 12,5 процента. В третьем квартале 2021 года доходы 16 миллионов человек (11 процентов от численности населения) были ниже установленной границы бедности. В январе-сентябре — 17,6 миллиона или 12,1 процента.
Этот показатель в третьем квартале 2020 года, как сообщал в апреле Росстат, достиг 18,8 миллиона человек или 12,8% населения.