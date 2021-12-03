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21:44 (мск), источник: © РИА Новости

Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В третьем квартале 2021 года число россиян с доходами ниже границы бедности снизилось до 16 миллионов человек, сообщил Росстат.

Источник: © РИА Новости

В ноябре правительство утвердило новый способ расчета этого показателя.

Как уточнили в Министерстве труда, для определения уровня бедности вместо прожиточного минимума будут использовать новую переменную — «граница бедности».

Ее начальное значение установили на величине прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года, который будет расти в соответствии с инфляцией. Благодаря такой методике можно будет сравнивать данные за разные периоды.

По информации Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале прошлого года достигла 11 329 рублей, в первом квартале этого года — 11 581 рубль (рост на 2,22 процента), во втором — 11 813 рубля (на 4,27 процента), в третьем — 11 970 рублей (на 5,66 процента).

Ведомство предварительно рассчитало уровень бедности и то, как он менялся с начала года. В первом квартале количество россиян с доходами ниже этой границы составило 20,8 миллиона человек или 14,2 процента; во втором квартале — 18,2 миллиона или 12,5 процента. В третьем квартале 2021 года доходы 16 миллионов человек (11 процентов от численности населения) были ниже установленной границы бедности. В январе-сентябре — 17,6 миллиона или 12,1 процента.

Этот показатель в третьем квартале 2020 года, как сообщал в апреле Росстат, достиг 18,8 миллиона человек или 12,8% населения.

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