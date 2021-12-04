Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса

Как заявили в ВОЗ, новый вариант способен к быстрому праспространению в глобальном масштабе, однако, по мнению Альтшейна рано делать прогнозы, что «омикрон» приведет к новому всплеску заражений еще до Нового года.
«До Нового года он не успеет распространиться. “Дельта”, например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться», — отметил собеседник радио.
По его словам, заразность «омикрона» оценят только через некоторое время, но информация о его геноме позволяет спрогнозировать, что заболевание, вызванное этим вариантом вируса, будет более легким, чем от других штаммов.
«У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке (S-белке. — Прим. ред.), у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер», — подчеркнул Альтштейн.
Помимо этого, он предположил, что появление «омеги» может означать начало завершения пандемии.
«Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с “омикроном”», — продолжил вирусолог.
Однако многое зависит от того, как события будут развиваться в дальнейшем, предупредил Альтштейн.
«Сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока “омикрон” не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям», — пояснил врач.
Он также напомнил, что предотвратить тяжелое течение болезни и сократить риск заражения поможет прививка.