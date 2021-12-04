Вирусологи усомнились в «тюнинге» коронавируса

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в беседе с РБК заявила, что идея о «тюнинге» вируса — лишь конспирологическая теория, и она ничем не подтверждена.
«У вируса очевидное филогенетическое древо изменений. Достаточно посмотреть на то, как и в каких локусах он мутирует, и становится ясно, что все происходит естественным путем. На искусственное происхождение не указывает ничего. И нет указаний на “компромиссный вариант”, о котором говорит сотрудник ФМБА, — что происхождение естественное, а потом вирус подрихтовали», — уточнила она.
Также специалист отметила, что COVID-19 мутирует медленнее, чем вирус гриппа, но с ним могут произойти дальнейшие изменения.
С этим мнением согласен инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Комментируя высказывание Никифорова, он отметил, что потенциально «тюнинг» вируса возможен, но коронавирусная инфекция имеет целиком природное происхождение.
«COVID-19 пришел из Азии, Китая — крайне благоприятных мест для появления различных вирусов. Что касается наличия возможности “внесения изменений”, на эту тему был ряд публикаций. Но природа удивительно разнообразна и способна придумать то, до чего никогда не додумается человек», — пояснил Малышев.
Природа вполне может конструировать подобные вирусы, а способствует их появлению и развитию, по словам эксперта, среда с благоприятными для вируса температурой, влажностью и широким разнообразием животного мира.
«Изменения в вирусе хорошо отслеживаются. Но люди, которые занимаются исследованием бактериологического оружия в России и за рубежом, никаких заявлений на этот счет не делали», — резюмировал доктор медицинских наук.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РБК, что у двух пассажиров, прилетевших из ЮАР, обнаружена коронавирусная инфекция. В конце ноября в ЮАР были выявлены случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19. Эти люди госпитализированы.
«Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях. Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается», — говорится в сообщении, поступившем РБК.