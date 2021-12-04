Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Первый канал перезапустит «Поле чудес» С января передача сменит название на «Наше поле чудес», ведущим останется Леонид Якубович
Фоторепортажи
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
17Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
04:38 (мск), источник: РБК

Вирусологи усомнились в «тюнинге» коронавируса

Признаков, что COVID-19 имеет искусственное происхождение или в геном его возбудителя были внесены изменения, нет, сообщили опрошенные РБК вирусологи. Ранее главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал коронавирус SARS-CoV-2 «тюнингованным». По его мнению, к появившемуся в природной среде вирусу были приложены «умелые ручки».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в беседе с РБК заявила, что идея о «тюнинге» вируса — лишь конспирологическая теория, и она ничем не подтверждена.

«У вируса очевидное филогенетическое древо изменений. Достаточно посмотреть на то, как и в каких локусах он мутирует, и становится ясно, что все происходит естественным путем. На искусственное происхождение не указывает ничего. И нет указаний на “компромиссный вариант”, о котором говорит сотрудник ФМБА, — что происхождение естественное, а потом вирус подрихтовали», — уточнила она.

Также специалист отметила, что COVID-19 мутирует медленнее, чем вирус гриппа, но с ним могут произойти дальнейшие изменения.

С этим мнением согласен инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Комментируя высказывание Никифорова, он отметил, что потенциально «тюнинг» вируса возможен, но коронавирусная инфекция имеет целиком природное происхождение.

«COVID-19 пришел из Азии, Китая — крайне благоприятных мест для появления различных вирусов. Что касается наличия возможности “внесения изменений”, на эту тему был ряд публикаций. Но природа удивительно разнообразна и способна придумать то, до чего никогда не додумается человек», — пояснил Малышев.

Природа вполне может конструировать подобные вирусы, а способствует их появлению и развитию, по словам эксперта, среда с благоприятными для вируса температурой, влажностью и широким разнообразием животного мира.
Читайте также
Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса

«Изменения в вирусе хорошо отслеживаются. Но люди, которые занимаются исследованием бактериологического оружия в России и за рубежом, никаких заявлений на этот счет не делали», — резюмировал доктор медицинских наук.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РБК, что у двух пассажиров, прилетевших из ЮАР, обнаружена коронавирусная инфекция. В конце ноября в ЮАР были выявлены случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19. Эти люди госпитализированы.

«Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях. Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается», — говорится в сообщении, поступившем РБК.

 Разбился самолет с сыном министра на борту
«Зачем?!»: резкая реакция Путина на доклад чиновников после «Листвяжной»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь