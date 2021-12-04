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В «Домодедово» приземлился самолет с россиянами из ЮАР
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рейс ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР приземлился в московском аэропорту «Домодедово», свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. Ранее сообщалось, что эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза россиян из Кейптауна и Йоханнесбурга. На них вылетело около 100 человек. В Аддис-Абебе (Эфиопия) россияне пересели в один самолет. Билеты стоили около 100 тысяч рублей.