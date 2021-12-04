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08:36 (мск), источник: © РИА Новости

В «Домодедово» приземлился самолет с россиянами из ЮАР

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рейс ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР приземлился в московском аэропорту «Домодедово», свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. Ранее сообщалось, что эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза россиян из Кейптауна и Йоханнесбурга. На них вылетело около 100 человек. В Аддис-Абебе (Эфиопия) россияне пересели в один самолет. Билеты стоили около 100 тысяч рублей.

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Источник: © РИА Новости

Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон».

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что «омикрон» по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм «дельта», он выявлен уже на всех континентах.

Из-за появления в ЮАР нового штамма коронавируса «омикрон» большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Из-за этого в стране осталось несколько сотен российских туристов, которые ранее попадали в ЮАР стыковочными рейсами — прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет.

Часть из них улетает из страны самостоятельно. При участии посольств и генконсульств России в ЮАР и Эфиопии эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для россиян коммерческие рейсы.

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