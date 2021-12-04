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10:35 (мск), источник: © РИА Новости

Проверка «Спутника V» состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ

ЖЕНЕВА, 4 дек — РИА Новости. Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

В организации отметили, что в конце ноября прошла встреча с представителями РФПИ с целью обсуждения необходимости получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — заявили в ВОЗ.

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В начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.

«Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении «Спутника V» в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что «Спутник V» — одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

«Спутник V» с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.

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