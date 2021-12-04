Новая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные авто

Так там прокомментировали публикацию в газете «Коммерсант», в которой говорится, что власти хотят уменьшить число поездок россиян на личных машинах, чтобы сократить выбросы.
«Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — заявили в министерстве.
Одним из важных направлений стратегии там назвали повышение экологичности транспортного комплекса. Планируется увеличить долю подвижного состава с более высоким экологическим классом, но это будет делаться в первую очередь за счет естественного выбытия старых автомобилей.
«Также среди ключевых задач стратегии — переломить тренд на падение доли общественного транспорта в пассажирообороте городов. Развитие общественного транспорта — один из важнейших инструментов повышения качества городской среды, в связи с чем в стратегии предполагается более интенсивное развитие доли общественного транспорта в пассажирообороте», — добавили в пресс-службе.
В Минтрансе особо подчеркнули, что Транспортная стратегия — это рамочный документ, определяющий долгосрочные планы, а не предписывающий вводить какие-либо конкретные ограничения.
Транспортную стратегию до 2030 года и с прогнозом до 2035-го утвердил на этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин. Она предполагает повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма, увеличение объема и скорости грузоперевозок, транзита грузов, обеспечение транспортной доступности территорий, ускоренное внедрение технологий и низкоуглеродную трансформацию отрасли. Так, например, доля поездок на общественном транспорте в крупнейших агломерациях должна вырасти на 15 процентов по сравнению с 2019 годом.