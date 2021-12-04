ФОМ: 55% россиян работают не по специальности

Согласно опросу, 54% граждан с постоянной работой совмещают ее с учебой или являются пенсионерами. При этом 65% занятых не хотят менять свое нынешнее место работы, 13% предпочли бы его сменить, но работать по той же специальности, 19% хотели бы поработать по другой специальности.
Опрос был проведен 19—21 ноября 2021 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах России, его данные приводит «Интерфакс».
В апреле опрос SuperJob показал, что не по специальности работают 38% россиян. Согласно ему, по своей специальности или в смежной сфере чаще работают врачи (100%), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%), реже — менеджеры по закупкам (18%), дизайнеры (19%), менеджеры по работе с клиентами (21%).