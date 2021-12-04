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15:14 (мск), источник: Коммерсантъ

В Госдуме не подтвердили планы о выдаче QR-сертификатов по уровню антител

В России пока не планируется выдавать гражданам сертификаты с QR-кодами по уровню антител, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, разговоры о подобном подходе, когда QR-коды могли бы выдаваться относительно имеющихся у человека антител, ведутся, но окончательного решения нет. Ранее о такой возможности сообщало РБК.

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Источник: Reuters

«Этого точно не будет принято, вопрос о выдаче сертификатов безопасности с QR-кодами по количеству антител не стоит. И вообще в мире нигде нет такого. Здесь дело в том, что просто нет четко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет, или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований», — сказал Хубезов «Интерфаксу».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правительство России прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу.

В ноябре правительство внесло в Госдуму два законопроекта относительно введения системы QR-кодов в России в общественных местах, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. Решение об использовании QR-кодов и местах, где они потребуются, должны будут принять принимать регионы. Для посещения общественных мест до 1 февраля 2022 года можно будет предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

Ограничения коснутся мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, общепита и розничной торговли. Ничего не нужно будет предъявлять для посещения аптек и магазинов, которые продают продукты и товары первой необходимости. Закон будет действовать до 1 июня 2022 года.

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