В Госдуме не подтвердили планы о выдаче QR-сертификатов по уровню антител

«Этого точно не будет принято, вопрос о выдаче сертификатов безопасности с QR-кодами по количеству антител не стоит. И вообще в мире нигде нет такого. Здесь дело в том, что просто нет четко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет, или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований», — сказал Хубезов «Интерфаксу».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правительство России прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу.
В ноябре правительство внесло в Госдуму два законопроекта относительно введения системы QR-кодов в России в общественных местах, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. Решение об использовании QR-кодов и местах, где они потребуются, должны будут принять принимать регионы. Для посещения общественных мест до 1 февраля 2022 года можно будет предъявлять отрицательный тест на COVID-19.
Ограничения коснутся мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, общепита и розничной торговли. Ничего не нужно будет предъявлять для посещения аптек и магазинов, которые продают продукты и товары первой необходимости. Закон будет действовать до 1 июня 2022 года.