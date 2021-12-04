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15:01 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург призвал быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал как можно быстрее вводить систему QR-кодов о прививке от коронавирусной инфекции в РФ на федеральном уровне.

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Источник: РИА "Новости"

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — сказал он в субботу в эфире телеканала НТВ.

Гинцбург также напомнил о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в частности, о ношении масок.

«Маска в первую очередь защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами. А ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы», — отметил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 264,3 млн человек, более 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 736 037 случаев заражения, выздоровел 8 436 631 человек, умерли 278 857. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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