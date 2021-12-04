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17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Белка в США похитила шапку Санта Клауса (видео)

Владелец шапки рассердился, но быстро сменил гнев на милость.

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Грегг Мантернах из американского города Кливленд выглянул в окно и заметил белку с шапкой Санта Клауса в зубах.

Оказалось, пушистая «разбойница» украла рождественский декор у мужчины с крыльца. Шапка украшала пластмассовую фигурку совы, установленную для отпугивания птиц. По словам Грегга, не прошло и суток, как он украсил фигурку.

«Я вытащил телефон из кармана и начал записывать, как она взбирается на дерево и скрывается из виду», — рассказал мужчина журналистам.

Сперва Грегг был расстроен из-за потери декора. Но, пересмотрев забавное видео, он рассмеялся и перестал злиться на незваную гостью.

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