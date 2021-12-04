Ученые выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным»

Эксперты установили, что указанная генетическая последовательность не встречалась у предыдущих вариантов SARS-CoV-2, однако ее можно обнаружить в других вирусах, включая респираторные, а также в геноме человека.
«Включив в себя этот фрагмент, “омикрон” стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы», — пояснил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.
По его мнению, благодаря такой модификации вирусу проще попадать из одного организма в другой, но само заболевание будет проходит в легкой или бессимптомной форме.
Согласно результатам более ранних исследований, клетки легких и ЖКТ могут одновременно содержать как SARS-CoV-2, так и вирус простуды. Впоследствии такая коинфекция становится основой для вирусной рекомбинации (процесс, когда два вируса заражают одну и ту же клетку, создают свои и новые копии с генетическими фрагментами обоих «родителей», — Прим. Ред.).
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. По мнению ученых, он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. В ВОЗ заявили, что этот вариант «вызывает беспокойство» и присвоили ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита.