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11:36 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили 32,6 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 32 602 случая заражения коронавирусом. Это на 1,13% меньше, чем накануне (32 974). Общее количество заболевших выросло до 9 801 613, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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12:31 (мск)Ученый выразил опасения из-за скорости мутаций омикрон-штамма
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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 3301 (1 963 240 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 2420 (799 871),
  • Московская область — 2096 (599 033),
  • Самарская область — 878 (184 298),
  • Краснодарский край — 814 (102 839).

За сутки в России умерли 1206 заболевших, что на девять человек меньше, чем вчера (1215). Общее число умерших достигло 281 278. За день выздоровели 30 593 человека, всего — 8 502 406.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 92 (34 668 за все время),
  • Санкт-Петербург — 61 (26 498),
  • Московская область — 57 (10 713),
  • Краснодарский край — 45 (9117),
  • Воронежская область — 42 (5968).

8 ноября Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР сообщил, что обнаружил новый штамм коронавируса, который позже получил название «омикрон». Предполагается, что он заразнее предыдущих вариаций. Новый штамм был выявлен также в Гонконге и ряде африканских стран, позже случаи заражения зафиксировали в Австралии, Великобритании, Германии, Израиле, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии, Чехии, Швеции и других странах.

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