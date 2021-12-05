В России за сутки выявили 32,6 тыс. заразившихся коронавирусом

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки в России умерли 1206 заболевших, что на девять человек меньше, чем вчера (1215). Общее число умерших достигло 281 278. За день выздоровели 30 593 человека, всего — 8 502 406.
Регионы—лидеры по числу смертей:
8 ноября Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР сообщил, что обнаружил новый штамм коронавируса, который позже получил название «омикрон». Предполагается, что он заразнее предыдущих вариаций. Новый штамм был выявлен также в Гонконге и ряде африканских стран, позже случаи заражения зафиксировали в Австралии, Великобритании, Германии, Израиле, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии, Чехии, Швеции и других странах.