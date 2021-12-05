12:31 (мск), источник: РБК
Ученый выразил опасения из-за скорости мутаций омикрон-штамма
Беспокойство вызывает скорость распространения этого варианта, рассказал ботсванский ученый Сикхулиле Мойо, один из первых, кто обратил внимание на новый штамм.
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Скорость возникновения мутаций у омикрон-штамма коронавируса вызывает опасения, заявил Сикхулиле Мойо, ученый Ботсванско-Гарвардского института СПИДа.
«Мы все еще пытаемся понять, как такое большое количество мутаций могло возникнуть у омикрона за такое короткое время. Если посмотреть на предыдущие штаммы — альфа, бета, — можно увидеть, что [у них] мутации накопились с течением времени», — цитирует специалиста агентство Bloomberg. Мойо отметил, что опасения связаны с ростом уровня заразности вируса из-за быстроты возникновения мутаций.
Одна из гипотез заключается в том, что вирус долго — дольше, чем обычно, — «жил» в теле человека с нарушениями иммунитета. Еще одно предположение состоит в том, что какое-то животное заразилось вирусом от человека. Вирус адаптировался к новому организму, а животное снова заразило человека, только уже мутировавшим штаммом. Мойо подчеркнул, что это пока только недоказанные гипотезы.
Мойо — один из первых ученых, обративших внимание на новый штамм. Он секвенировал образцы COVID-19 в лаборатории в Ботсване и обнаружил, что несколько из них сильно отличаются от других и содержат большое количество мутаций. Эти образцы принадлежали побывавшим в стране иностранным дипломатам. Потом похожие случаи обнаружили ученые в ЮАР.
В ноябре об обнаружении нового штамма коронавируса в ЮАР и Ботсване сообщили британские ученые, он получил название омикрон.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что предварительные исследования показали повышенный риск повторного заражения после перенесенного омикрона, но сравнительных данных о его опасности относительно, например, дельта-штамма пока нет.
Не подтверждено и более тяжелое течение болезни при заражении омикрон-штаммом. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщал, что у нового штамма, по-видимому, «подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию».
В России пока не выявили ни одного случая заражения омикрон-штаммом. Власти с 28 ноября ограничили въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Эсватини и Гонконга. С 2 декабря вступило в силу требование о 14-дневном карантине для всех прибывающих из ЮАР и соседних стран.