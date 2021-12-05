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18:06 (мск), источник: ТАСС

Глава МФКК отметил важность проведения форума гражданского участия «Мы вместе»

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка в воскресенье назвал форум гражданского участия «Мы вместе» событием чрезвычайно большого масштаба.

Источник: РИА "Новости"

«Для нас это событие чрезвычайно большого масштаба, этот форум “Мы вместе”. Оно для нас важно и велико, потому что волонтерская деятельность — это то, что мы называем силой человечности», — сказал он журналистам.

Рокка также поблагодарил президента РФ Владимира Путина «за признание важности волонтерства».

Глава МФКК указал, что «самые лучшие правительства, лучшие страны, если такие существуют, к сожалению, не могут отвечать на каждый вызов» оперативно, как это делают добровольцы, и во всем мире начинают признавать роль гражданского общества и волонтерского движения.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Деловая программа форума включает 7 направлений: «Экология», «Социальная поддержка», «Образование», «Культура», «Медиа», «Здоровье» и «Спорт». С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе.

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