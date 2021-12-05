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17:11 (мск), источник: Коммерсантъ

В США разрешили первый детский препарат для лечения COVID-19

В минувшую пятницу Управление США по контролю над рынком медикаментов и продуктов питания (FDA) сообщило, что «коктейль» из антител от компании Eli Lilly может применяться для лечения детей до 12 лет, включая новорожденных, став первым таким лекарством. В феврале FDA выдало экстренное разрешение на применение данного «коктейля» — сочетание бамланивимаба и этесевимаба — для лечения пациентов старше 12 лет и массой тела не менее 40 кг.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: AP 2021

«Теперь все пациенты с высоким риском тяжелого течения COVID-19, включая детей и новорожденных, имеют возможность лечения. Дети в возрасте до года, зараженные вирусом, подвержены повышенному риску более тяжелого течения COVID-19, поэтому выданное нами разрешение может помочь столь уязвимой категории населения, — отметила директор Центра FDA по оценке и исследованию лекарственных препаратов Патриция Каваццони. — В то же время данная терапевтическая возможность для лечения COVID-19 не является заменой вакцинации. Вакцина остается лучшим средством борьбы против вируса, а вакцина, одобренная для детей в возрасте от пяти лет, уже существует».

В октябре FDA разрешило экстренное применение педиатрического варианта вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. В начале ноября вакцинация этим препаратом детей в возрасте от 5 до 11 лет получила одобрение Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В России вакцину от коронавируса для подростков 12−17 лет «Спутник М» зарегистрировали 24 ноября. По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация детей этим препаратом может начаться в конце декабря, а в группе от 6 до 11 лет — еще через два месяца.

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