В США разрешили первый детский препарат для лечения COVID-19

«Теперь все пациенты с высоким риском тяжелого течения COVID-19, включая детей и новорожденных, имеют возможность лечения. Дети в возрасте до года, зараженные вирусом, подвержены повышенному риску более тяжелого течения COVID-19, поэтому выданное нами разрешение может помочь столь уязвимой категории населения, — отметила директор Центра FDA по оценке и исследованию лекарственных препаратов Патриция Каваццони. — В то же время данная терапевтическая возможность для лечения COVID-19 не является заменой вакцинации. Вакцина остается лучшим средством борьбы против вируса, а вакцина, одобренная для детей в возрасте от пяти лет, уже существует».
В октябре FDA разрешило экстренное применение педиатрического варианта вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. В начале ноября вакцинация этим препаратом детей в возрасте от 5 до 11 лет получила одобрение Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
В России вакцину от коронавируса для подростков 12−17 лет «Спутник М» зарегистрировали 24 ноября. По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация детей этим препаратом может начаться в конце декабря, а в группе от 6 до 11 лет — еще через два месяца.