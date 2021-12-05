Путин на форуме «Мы вместе» назвал вдохновляющим пример волонтёров

«Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем, добиваются конкретных результатов для общего блага и, что важно, для столь необходимой, порой незаменимой поддержки конкретных людей, конкретного человека, конкретных семей», — сказал Путин, выступая в режиме видеосвязи.
Российский лидер вновь напомнил, что волонтёры в условиях пандемии коронавируса взяли на себя огромную нагрузку и ответственность, вложили большое количество сил и душевного тепла в борьбу с общей бедой, а также рисковали собой, своим здоровьем и жизнью.
Президент поблагодарил всех, «кто проявил такую солидарность», кто не остался в стороне и реализует собственные инициативы, а также общегосударственные.
Он добавил, что к акции #МыВместе присоединились некоммерческие организации, предприниматели, общественники и партии, в частности «Единая Россия».
«Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, всегда востребован. А ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан. С каждым годом волонтёрское движение становится всё более мощной силой», — подчеркнул Путин.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» посвящён социальному партнёрству в целях устойчивого развития. Он проводится в России с 2015 года, в этом году проходит под эгидой Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе.
Ранее Лайф рассказывал, что волонтёры на форуме «Мы вместе» подписали трогательные открытки для пожилых людей. Участникам мероприятия предлагалось написать доброе пожелание и тут же опустить его в почтовый ящик.