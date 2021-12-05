Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 декабряНачало охоты на ведьм, спуск на воду атомного ледокола "Ленин" и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
8Как выглядят самые впечатляющие рекорды ОАЭ
19:58 (мск), источник: ТАСС

СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron по заявлению граждан

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron по обращению инициативной «группы патриотов». Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе СК.

Источник: РИА "Новости"

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной “группы патриотов”. В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, главу СК просят проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)», — подчеркнули в СК.

В ведомстве пояснили, что инициаторы обращения считают, что Noize MC и Oxxxymiron в своем творчестве «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

«Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и дать соответствующую правовую оценку», — заключили в СК.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Checkmate: история создания и уникальность проекта
Почему в США, Канаде и Китае находили кости динозавров, а в России нет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь