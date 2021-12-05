СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron по заявлению граждан

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной “группы патриотов”. В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, главу СК просят проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)», — подчеркнули в СК.
В ведомстве пояснили, что инициаторы обращения считают, что Noize MC и Oxxxymiron в своем творчестве «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».
«Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и дать соответствующую правовую оценку», — заключили в СК.