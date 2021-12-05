18:37 (мск), источник: ТАСС
Умер создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Создатель «Кинотавра», продюсер Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет. Об этом ТАСС сообщил источник в его окружении.
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«Марк умер час назад в больнице на Таганке», — сказал собеседник агентства.
75-летний Марк Рудинштейн был госпитализирован 16 ноября. Он известен как создатель фестиваля «Кинотавр», продюсер и актер. Среди работ с его участием — мелодрама «Приходи на меня посмотреть», детектив «Завтра будет завтра», драма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», мелодрама «Московская сага» и другие.
15 лет «Кинотавром» руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году фестиваль возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение — фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.
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