Автор запроса о проверке рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм заявил, что пошутил

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Обращение инициативной «группы патриотов» в Следственный комитет России с просьбой о проверке творчества Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) на экстремизм является шуткой, более того, такой организации не существует. Об этом ТАСС сообщил автор этого обращения, москвич Дмитрий Якушев.
«Никакой “группы патриотов” нет. Я сам ее выдумал и от ее имени разместил у себя во “ВКонтакте” пост с просьбой к СК проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron на ряд преступлений. Это обращение написано мной в максимально юмористической манере, и воспринимать его следует как шутку, а не как реальное заявление в правоохранительные органы», — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что с письменным заявлением в Следственный комитет или еще в какие-либо правоохранительные органы он не обращался. «Более того, люди, которые меня знают давно, они в курсе, что я часто шучу в подобной манере. Не ожидал, что моя шутка в соцсетях вызовет такую реакцию», — отметил Якушев. Он добавил, что не считает нужным проведение проверки со стороны СК.
Также Якушев сообщил, что нормально относится к творчеству Noize MC и Oxxxymiron. «Хочу добавить, что раньше я был музыкальным продюсером. Работал с группой Sixtynine. В тот период времени Noize MC играл в нашей группе, мы нормально общались», — сказал он.
Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron по обращению инициативной «группы патриотов». Соответствующее обращение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин Главному следственному управлению СК России. В ведомстве пояснили, что инициаторы обращения считают, что Noize MC и Oxxxymiron в своем творчестве «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности». Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и дать соответствующую правовую оценку.