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12:17 (мск), источник: Известия

Вирусолог объяснил причину большого количества мутаций у «Омикрона»

У штамма коронавируса «Омикрон» может быть так много мутаций из-за того, что этот вариант сформировался среди миллионов людей, зараженных ВИЧ, предположил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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Источник: Известия

«В странах, где он сформировался, очень высокий уровень ВИЧ-инфекции. В некоторых больны 60% населения. В силу этого у таких людей заторможенный иммунный ответ, и поэтому “Омикрон”, как общеафриканский продукт, имеет так много мутаций», — отметил эксперт.

По словам Павла Волчкова, Африка по количеству населения не уступает Индии, где сформировалась «Дельта». Только в Африке всё еще осложняется большим количеством людей с подавленным иммунитетом.

«Думаю, миллионы лечатся от СПИДа с помощью высокоэффективной ретровирусной терапии. И может статься, что “Омикрон” сформировался таким образом, чтобы уходить и из-под нее. Поэтому он действительно может быть высококонтагиозным, высокопатогенным и еще обходить адаптивный иммунитет после вакцинации», — сказал Павел Волчков.

Тем не менее, можно однозначно утверждать, что вакцинированные будут обладать большей защитой по отношению к невакцинированным, заключил он.

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