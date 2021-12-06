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10:14 (мск), источник: © РИА Новости

В ВОЗ рассказали, как протекает COVID-19 при омикрон-штамме

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Есть основания полагать, что у пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом коронавируса, COVID-19 протекает в более легкой форме, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

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Источник: Reuters

Ранее ВОЗ сообщила, что новый штамм пока не вызвал ни одной смерти.

«Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся “омикроном”, как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано», — сказала Ван Керкхове в эфире CBS.

Она пояснила, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов.

«Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц (заразившихся новым штаммом. — Прим. ред.) разовьется тяжелое заболевание», — отметила эксперт.

При этом она предупредила, что даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций. «Им (госпитализированным. — Прим. ред.) будет необходимо лечение в отделении интенсивной терапии, и некоторые из них умрут», — предположила представитель ВОЗ.

Ван Керкхове считает, что большее число госпитализаций может обернуться ростом смертности. «Мы не хотим, чтобы это произошло на фоне и без того сложной ситуации с распространением “дельты” по всему миру», — заключила эксперт, подчеркнув важность мер по борьбе с распространением инфекции.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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