Россияне рассказали об ассоциациях с СССР

Опрос был проведен 24 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.
Вспомнить все республики бывшего СССР смогло 6% респондентов, не смогло назвать ни одной — 27% (в возрастной группе до 34 лет таких почти половина, 48−49%). Про РСФСР вспомнило лишь 28% опрошенных. Больше всего опрошенных вспомнили, что в состав Советского Союза входила Украинская (65%) и Белорусская ССР (59%).
У 21% россиян СССР ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем дне. Чаще всего такой вариант называли военнослужащие (40%), люди с высшим образованием (33%), а также люди из возрастных групп 45−59 лет (28%) и более 60 лет (23%). 13% россиян связывают СССР с положительными эмоциями, ностальгией и приятными воспоминаниями, 11% — с собственным детством или молодостью родителей.
У каждого десятого Советский Союза ассоциируется с многонациональностью страны и братством народов. Для 8% СССР связан с другой, не похожей на нынешнюю, либо советскими руководителями. 8% вспомнили про хорошее бесплатное образование, еще 8% сказали, что в СССР жизнь была лучше или счастливее.
У 6% россиян СССР ассоциируется с комсомолом и пионерами, у 4% — с равенством и отсутствием разделения на бедных и богатых, у 3% — с победой в Великой Отечественной войне и Парадом Победы.