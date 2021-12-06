Половина российских медиков поддержали обязательную вакцинацию

В исследовании приняли участие 3079 врачей-специалистов из всех регионов России. Результаты опроса приводит РБК.
17% опрошенных поддержали законопроекты с оговоркой, что предлагаемые ограничения будут расширены. 21,9% врачей согласны поддержать проект, если предлагаемые ограничения будут сокращены. 49,7% медиков поддерживают введение обязательной вакцинации, 50,3% — нет.
86,6% опрошенных согласны, что информационную кампанию по вакцинации нельзя назвать успешной. 61,1% врачей считают, что больше всего ей помешали противоречащие друг другу заявления представителей власти о коронавирусе и самой вакцинации. 59,7% медиков заявили, что СМИ не могут доступно объяснить населению научные данные о пользе вакцинации.
59,3% респондентов считают недостаточно аргументированными объяснения того, что болезнь может протекать тяжело или закончиться смертью среди вакцинированных, 55,9% негативным фактором назвали новости об увольнении непривитых.
В ноябре правительство России внесло в Госдуму два законопроекта относительно введения системы QR-кодов в России в общественных местах, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. Решение об использовании QR-кодов в местах, где они потребуются, должны будут принимать регионы.