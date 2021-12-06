Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что изменится в жизни россиян с 1 декабря Бесплатный социальный интернет, блокировка сайтов финансовых мошенников и другие новшества
Фоторепортажи
8Как выглядят самые впечатляющие рекорды ОАЭ
12По Европе прокатились протесты против ковидных ограничений
09:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Половина российских медиков поддержали обязательную вакцинацию

В России 36,5% врачей выступили против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для непривитых, 24,6% опрошенных полностью поддерживаею законопроект в текущем виде. Такие выводы следуют из опроса мобильного приложения «Справочник врача». Обязательную вакцинацию поддерживает почти половина медиков.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
10:14 (мск)В ВОЗ рассказали, как протекает COVID-19 при омикрон-штамме
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В исследовании приняли участие 3079 врачей-специалистов из всех регионов России. Результаты опроса приводит РБК.

17% опрошенных поддержали законопроекты с оговоркой, что предлагаемые ограничения будут расширены. 21,9% врачей согласны поддержать проект, если предлагаемые ограничения будут сокращены. 49,7% медиков поддерживают введение обязательной вакцинации, 50,3% — нет.

86,6% опрошенных согласны, что информационную кампанию по вакцинации нельзя назвать успешной. 61,1% врачей считают, что больше всего ей помешали противоречащие друг другу заявления представителей власти о коронавирусе и самой вакцинации. 59,7% медиков заявили, что СМИ не могут доступно объяснить населению научные данные о пользе вакцинации.

59,3% респондентов считают недостаточно аргументированными объяснения того, что болезнь может протекать тяжело или закончиться смертью среди вакцинированных, 55,9% негативным фактором назвали новости об увольнении непривитых.

В ноябре правительство России внесло в Госдуму два законопроекта относительно введения системы QR-кодов в России в общественных местах, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. Решение об использовании QR-кодов в местах, где они потребуются, должны будут принимать регионы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Помощник Путина Титов: «Мы уже опять в СССР одной ногой»
Такое будет впервые. Что ждет россиян на пресс-конференции Путина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь