Ученые из США разработали средство от коронавируса в виде жвачки

Ученые Пенсильванского университета и нескольких других организаций разработали жевательную резинку, которая сможет ограничить распространение коронавируса.
Генри Дэниелл, один из авторов разработки, пояснил, что вирус размножается в слюне. «Когда кто-то зараженный чихает, кашляет или разговаривает, частицы вируса выходят наружу и могут попасть на других людей. Жевательная резинка позволит нейтрализовать вирус в слюне — это даст нам простой потенциальный способ исключить этот способ распространения болезни», — рассказал ученый.
В основе технологии лежит белок ACE2: как показали исследования других специалистов, инъекции этого вещества могут снижать вирусную нагрузку у пациентов с тяжелыми инфекциями. В организме человека рецепторы ACE2 также связывают спайковый белок коронавируса. Дэниелл и его коллеги вырастили ACE2 в лаборатории и соединили его с другим веществом, которое облегчает связывание.
Созданная на основе двух этих компонентов жевательная резинка способна нейтрализовать коронавирус, блокируя рецептор ACE2 или связывая спайковый белок напрямую.
Опыты на образцах слюны пациентов с коронавирусом показали, что препарат снижает уровень вирусной РНК в ней до практически необнаружимого.
Теперь исследователи будут добиваться разрешения на проведение клинических испытаний жевательной резинки.
В июне стало известно, что 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны начал разрабатывать вакцину в форме жевательных таблеток и пастилы. Разработки средств от коронавируса в разных формах ведут и другие научные учреждения России. Например, Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства получил патент на комбинированное средство в виде спрея для носа или жидкости для ингаляций.