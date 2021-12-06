ВЦИОМ узнал об отношении россиян к шуткам над историей Отечества

По данным исследования, еще более неуместными участники опроса считают шутки над церковью (80% респондентов) и особенностями здоровья других людей (91%). Семьдесят семь процентов россиян, скорее, отрицательно относятся к черному юмору, то есть к насмешкам над смертью, насилием, болезнями и на другие подобные темы.
На вопрос ВЦИОМ о том, уверены ли они в своем чувстве юмора, 40% заявили, что обладают им в большой степени, 45% — в некоторой степени, 9% — только в малой степени. Лишь 4% опрошенных признались, что практически лишены чувства юмора.
Также опрос показал, что наиболее популярные юмористические программы на телевидении — Comedy Club, который смотрит 20% опрошенных (27−39% среди молодежи), КВН — 15% (20% среди 35−44-летних) и «Уральские пельмени» — 15% (23% среди 45−59-летних). При этом 38% не смотрят юмористические передачи по телевидению. Согласно опросу, интернет-аудитория юмористических передач значительно уступает телевизионной. Чаще всего россияне смотрят в интернете Comedy Club — 4% (98−9% среди граждан от 25 до 44 лет), «Уральские пельмени» — 4%, а также «Что было дальше?» — 8−12% (8−12% среди 18−24-летних). Три четверти россиян, что составляет 74%, не смотрят юмористические программы в интернете.