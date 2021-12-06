12:24 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые обнаружили уникальную для России вариацию дельта-штамма коронавируса
Согласно наблюдениям специалистов, в России распространен ранее неизвестный подтип дельта-штамма, который относится к линии AY.122.
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ТАСС, 6 декабря. Биологи обнаружили, что в России распространен ранее неизвестный подвид дельта-штамма коронавируса, обладающий двумя мутациями, которые редко встречаются среди других разновидностей SARS-CoV-2. Результаты наблюдений ученых были раскрыты в статье в электронной библиотеке medRxiv.
«Наши наблюдения показывают, что фактически все случаи заражения дельта-штаммом коронавируса в России оказались связаны лишь с одним случаем завоза вируса, несмотря на генетические свидетельства того, что дельта-штамм проникал в страну несколько раз. В данном случае доминирование варианта AY.122 связано с тем, что он проник в Россию первым, а не имел какое-то преимущество над конкурентами», — пишут исследователи.
Группа молекулярных биологов под руководством профессора «Сколтеха» Георгия Базыкина провела первое детальное исследование истории проникновения и распространения дельта-штамма на территорию России. Этот анализ позволил им открыть необычную особенность, отличающую российскую часть пандемии от других вспышек этой вариации SARS-CoV-2 в других странах.
Профессор Базыкин и его коллеги совершили это открытие в рамках масштабного анализа геномов свыше 1,4 тыс. образцов коронавируса, полученных от россиян, переболевших дельта-штаммом в промежутке между апрелем и октябрем 2021 года. Ученые изучили, какие мелкие мутации встречались в разных регионах РНК коронавируса, а также проследили за тем, как менялась частота их появления с течением времени.
Сравнение геномов российских и зарубежных образцов дельта-штамма SARS-CoV-2 неожиданно показало, что фактически все пробы вируса, собранные на территории России за последние шесть месяцев, содержали две уникальные мутации, K81N в гене nsp2 и P45L в гене ORF7a. Они отсутствовали у подавляющего большинства зарубежных вариаций вируса, за исключением тех, которые были выявлены в ближнем зарубежье.
По словам исследователей, их присутствие указывает на то, что в России распространен ранее неизвестный подтип дельта-штамма, который относится к линии AY.122. Этот вариант коронавируса, как предполагают ученые, первым проник на территорию России, так как к нему относятся все ранние образцы дельта-штамма, выявленные в РФ в апреле этого года.
Ученые отмечают, что высокая распространенность этой вариации SARS-CoV-2 свидетельствует о том, что вся текущая эпидемия дельта-штамма коронавируса в России связана с единственным эпизодом завоза вируса на территорию нашей страны, что не характерно для большинства других стран. При этом исследователи предполагают, что доминирование линии AY.122 является случайностью, так как она не превосходит другие вариации дельта-штамма в заразности.
В пользу этого, в частности, свидетельствует то, что доля носителей этого подвида SARS-CoV-2 в России была изначально высокой еще во время первых случаев заражения дельта-штаммом, и после этого она не менялась значительным образом. В дополнение к этому, линия AY.122 не закрепилась и не появилась в других странах, что говорит об отсутствии у нее конкурентных преимуществ над другими подвидами вируса, подытожили ученые.