Патриарх Кирилл призвал не опасаться заболеть COVID-19 в храмах

«Сожалею о том, что обстоятельства, связанные с пандемией, конечно, сокращают количество верующих, посещающих храмы. Понятно, кто-то опасается заболеть, поэтому меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия, ну и во-вторых, определенный порядок преследуется, чтобы люди не входили в тесное соприкосновение и чтобы храм не был местом распространения инфекции», — сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в понедельник.
6 декабря (23 ноября по старому стилю) Русская православная церковь отмечает день памяти погребения святого благоверного князя Александра Невского во Владимире. 20 ноября в день своего юбилея патриарх выразил надежду, что испытание человечества пандемией коронавируса продлится недолго.