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15:02 (мск), источник: © РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал не опасаться заболеть COVID-19 в храмах

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не опасаться заболеть коронавирусом в храмах, так как в них соблюдаются ограничительные меры и присутствует «благодать Божья».

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Источник: © РИА Новости

«Сожалею о том, что обстоятельства, связанные с пандемией, конечно, сокращают количество верующих, посещающих храмы. Понятно, кто-то опасается заболеть, поэтому меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия, ну и во-вторых, определенный порядок преследуется, чтобы люди не входили в тесное соприкосновение и чтобы храм не был местом распространения инфекции», — сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя в понедельник.

6 декабря (23 ноября по старому стилю) Русская православная церковь отмечает день памяти погребения святого благоверного князя Александра Невского во Владимире. 20 ноября в день своего юбилея патриарх выразил надежду, что испытание человечества пандемией коронавируса продлится недолго.

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