Житель США сжег свой дом, пытаясь избавиться от змей

23 ноября в округе Монтгомери американского штата Мэриленд произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорел частный двухэтажный дом. Однако лишь в начале декабря пожарные рассказали интересные подробности об этом происшествии.
Оказалось, что причиной пожара стал сам владелец дома, у которого в подвале завелись змеи. Приглашать специалистов мужчина не стал, а решил справиться с проблемой самостоятельно. Для этого он разложил в подвале у змеиного укрытия тлеющие угли, пытаясь выкурить нежелательных соседей.
Но что-то пошло не так, и от углей загорелись легковоспламеняющиеся материалы, расположенные рядом. Огонь быстро поднялся по стенам и обрушил крышу. Из-за чего дом полностью сгорел за считанные часы, пишет The Guardian.
С огнем боролись 75 человек, а общий ущерб от пожара составил около миллиона долларов. Что случилось со змеями — неизвестно. На месте сгоревшего дома их обнаружить не удалось.
Отметим, что это далеко не единственный подобный случай в США. В 2018 году 23-летний житель калифорнийского города Фресно случайно сжег часть дома своих родителей, когда пытался с помощью паяльной лампы избавиться от поселившихся в стенах пауков.