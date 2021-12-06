Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В китайской пустыне Такла-Макан выпал снег (фото) Завораживающие пейзажи укутанных в белый снег песков
Фоторепортажи
16Экстремальная погода в Москве и России
12Объявлены победители конкурса Natural Landscape Photography Awards 2021
16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США сжег свой дом, пытаясь избавиться от змей

Ущерб составил миллион долларов.

23 ноября в округе Монтгомери американского штата Мэриленд произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорел частный двухэтажный дом. Однако лишь в начале декабря пожарные рассказали интересные подробности об этом происшествии.

Оказалось, что причиной пожара стал сам владелец дома, у которого в подвале завелись змеи. Приглашать специалистов мужчина не стал, а решил справиться с проблемой самостоятельно. Для этого он разложил в подвале у змеиного укрытия тлеющие угли, пытаясь выкурить нежелательных соседей.

Но что-то пошло не так, и от углей загорелись легковоспламеняющиеся материалы, расположенные рядом. Огонь быстро поднялся по стенам и обрушил крышу. Из-за чего дом полностью сгорел за считанные часы, пишет The Guardian.

С огнем боролись 75 человек, а общий ущерб от пожара составил около миллиона долларов. Что случилось со змеями — неизвестно. На месте сгоревшего дома их обнаружить не удалось.

Отметим, что это далеко не единственный подобный случай в США. В 2018 году 23-летний житель калифорнийского города Фресно случайно сжег часть дома своих родителей, когда пытался с помощью паяльной лампы избавиться от поселившихся в стенах пауков.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь