Папа Римский заявил о готовности приехать в Россию

Об этом, как сообщает итальянское информагентство Ansa, понтифик сообщил в понедельник в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим после апостольской поездки на Кипр и в Грецию.
«Думаю, на следующей неделе ко мне приедет митрополит Иларион, чтобы согласовать возможную встречу (с патриархом Кириллом)», — сказал папа Франциск.
«Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы вести диалог с братом не нужны протоколы: брат — это брат», — приводит слова понтифика Ansa.
В октябре митрополит Иларион побывал с визитом в Ватикане, где был принят папой Франциском. Накануне этой встречи глава ОВЦС заявил российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью, охарактеризовав эти отношения как «развивающиеся очень позитивно».
Он также указал, что в беседе с понтификом обсудит «деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими церквами».
После аудиенции в Ватикане митрополит Иларион в интервью миланской газете Corriere della Sera заявил, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом Кириллом состоится.
Глава ОВЦС подчеркнул в этой связи, что «надо разделять две темы — встречу между папой Римским и патриархом и визит папы Франциска в Россию». Он указал также, что о новой встрече двух религиозных лидеров будет объявлено незадолго до ее проведения.
Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков.