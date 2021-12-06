«Пушкинской картой» разрешат платить в кинотеатрах

Ранее президент Владимир Путин дал поручение до 15 декабря обеспечить владельцев «Пушкинской карты» возможностью покупать билеты в кино. Речь, как следует из поручения, идет только о российских фильмах.
Программу планируется распространить на кинотеатры, «включенные в утвержденный Минкультуры России реестр организаций культуры — участников указанной программы».
Сейчас в опубликованном на сайте «Культура.рф» перечне учреждений, где принимается карта, кинотеатров нет. РБК направил запросы в Минкультуры и оператору программы — Почта Банку.
Как работает «Пушкинская карта»
Федеральная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи была запущена Министерством культуры в сентябре 2021 года. Граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту номиналом 3 тыс. руб. на год и покупать с ее помощью билеты в театры, музеи и концертные залы. За первый месяц существования проекта карту оформили более 2 млн человек, купивших с ее помощью около 360 тыс. билетов.
Оформить «Пушкинскую карту» — но только отечественной платежной системы «Мир» — можно в Почта Банке. По состоянию на октябрь 2021 года кредитной организации была запланирована субсидия из Резервного фонда правительства в размере 3,9 млрд руб. на реализацию проекта.
Предполагается, что купить билет с помощью «Пушкинской карты» можно только на мероприятия из официального перечня: их сейчас почти 12 тыс., большинство из них носят просветительский и патриотический характер.
В первые дни запуска проекта из-за недоработки системы деньги с карты оказалось возможным потратить и на концерты популярных звезд. В Минкультуры тогда заявили, что купленные таким образом билеты будут аннулированы.
Но Почта Банк решил «не расстраивать планы везунчиков», самостоятельно оплатил билеты на концерты, а потраченные средства вернул на «Пушкинские карты».
Гендиректор объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин подтвердил, что с «Пушкинской картой» можно будет посетить «любой кинотеатр страны», добавив, что сеть будет участвовать в проекте.
Собираются принимать оплату такой картой и в сети «Каро». Готова присоединиться к программе и сеть «Москино».
Представитель сети «Люксор», в свою очередь, заявил, что официально данных о том, нужно ли коммерческим сетям участвовать в программе в обязательном порядке, нет: «Мы получили сведения от разработчиков кассовых программ по продаже билетов и онлайн-сервисов о том, что подключение расчетов по “Пушкинским картам” взято в разработку. Дальнейшие инструкции обещали предоставить в ближайшее время».
Для приема «Пушкинских карт», как рассказал источник в еще одной киносети, кинотеатрам потребуются отдельные терминалы. Поэтому есть вероятность, что держателям карт будет доступна только онлайн-оплата билетов.
Почти 23% жителей крупных городов в возрасте от 16 до 22 лет за последние три месяца ходили в кинотеатры, свидетельствуют данные исследовательской компании Ipsos за третий квартал 2021 года. Для сравнения: музеи, галереи и выставочные центры за этот период посетили только 7%, театры — 6%, концертные залы — 4%. Пандемия и связанные с ней ограничения практически никак не отразились на предпочтениях молодежи: кинотеатры остаются самым популярным местом проведения досуга.
Доля российского кино в общих кассовых сборах по итогам первой половины 2021 года составляла 41%, что соответствует 8,9 млрд руб., следует из данных Фонда кино. Соотношение количества проданных билетов на российские и зарубежные фильмы составило 33,7 млн против 46,6 млн штук.
В большей степени на результаты полугодия влияние оказала сказка «Последний богатырь: Корень зла», собравшая в прокате свыше 2 млрд руб. Третье место в рейтинге самых кассовых фильмов также досталось российскому проекту — «Коньку-Горбунку» (почти 1,2 млрд руб.). На втором месте американский мультфильм «Душа» с 1,3 млрд руб.
Задачу нарастить долю российского кино Минкультуры ставило еще в 2017 году, когда министерство возглавлял Владимир Мединский. Для реализации этой цели в министерстве существовала, например, практика рассылки дистрибьюторам рекомендаций сократить количество сеансов зарубежных фильмов в кинотеатрах накануне праздников. Тогда заявленной целью была 30-процентная доля отечественных картин в общих кассовых сборах. Минкультуры отмечало, что за период с 2012 по 2019 год сборы российского кино выросли в 2,3 раза, а его доля в прокате — в 1,7 раза.
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