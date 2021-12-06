18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тысячи Санта-Клаусов вышли на марафон в Великобритании (фото)
Взрослые, дети и даже собаки в костюмах сказочных персонажей пробежали ежегодный благотворительный марафон.
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В воскресенье, 5 декабря, сразу в нескольких городах Великобритании прошел ежегодный красочный марафон Santa Dash. Самым масштабным он получился в Ливерпуле, где участие в забеге приняли более пяти тысяч человек.
Взрослые, дети и даже домашние питомцы в костюмах Санта-клаусов, оленей, эльфов и просто в забавных рождественских свитерах и шапках бежали дистанцию 5 километров по улицам города, чтобы собрать деньги для благотворительной организации Alder Hey Children’s Charity и просто создать праздничное настроение.
Все собранные в ходе марафона деньги пойдут на создание ультрасовременного отделения для новорожденных с проблемами здоровья.
Марафоны Santa Dashes также прошли в Марлоу, Честере, Кардиффе и Уотфорде, пишет Metro.
Екатерина Гура