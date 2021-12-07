Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В китайской пустыне Такла-Макан выпал снег (фото) Завораживающие пейзажи укутанных в белый снег песков
Фоторепортажи
12По Европе прокатились протесты против ковидных ограничений
8Как выглядят самые впечатляющие рекорды ОАЭ
02:03 (мск), источник: ТАСС

Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошел в лонг-лист номинантов на «Оскар»

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошел в список картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Списки претендентов опубликовала в понедельник Американская киноакадемия.

Источник: AFP 2021

О выдвижении фильма «Разжимая кулаки» на премию «Оскар» сообщил в октябре председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай.

Среди соперников Коваленко представлены фильмы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии и еще 87 стран мира.

Голосование по отбору фильмов в шорт-лист начнется в пятницу на этой неделе и продлится до 15 декабря. 15 фильмов, вошедших в итоге в шорт-лист, будут объявлены 21 декабря.

Режиссер Кира Коваленко — ученица Александра Сокурова. Действие фильма «Разжимая кулаки» разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Checkmate: история создания и уникальность проекта
Почему в США, Канаде и Китае находили кости динозавров, а в России нет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь