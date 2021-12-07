Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошел в лонг-лист номинантов на «Оскар»

О выдвижении фильма «Разжимая кулаки» на премию «Оскар» сообщил в октябре председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай.
Среди соперников Коваленко представлены фильмы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии и еще 87 стран мира.
Голосование по отбору фильмов в шорт-лист начнется в пятницу на этой неделе и продлится до 15 декабря. 15 фильмов, вошедших в итоге в шорт-лист, будут объявлены 21 декабря.
Режиссер Кира Коваленко — ученица Александра Сокурова. Действие фильма «Разжимая кулаки» разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.