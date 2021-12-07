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06:10 (мск), источник: © РИА Новости

Вирусолог назвал штамм «омикрон» живой вакциной

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Штамм коронавируса «Омикрон» может стать живой вакциной. Такое мнение в беседе с изданием Ura.ru высказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

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Источник: © РИА Новости

«Есть оптимистичное мнение, что <…>, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — приводит портал слова специалиста.

Чумаков выразил надежду, что с появлением «Омикрона» человечество сможет забыть про локдауны.

В то же время он отметил, что пока неясно, вытеснит ли «омикрон» другие штаммы коронавируса.

В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.

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