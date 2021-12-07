В ОАЭ отменили выходной в пятницу

Пятница для мусульман является священным днем. Мусульмане верят, что именно в пятницу Аллах создал Адама, который в этот день вошел в рай, и в этот день был изгнан из него, и последний Час не пробьет ни в какой другой день, кроме пятницы.
Этот день считается праздничным для мусульман, в который положено посещать особую пятничную молитву в мечетях и уделять время близким, поэтому во всех мусульманских странах пятница является выходным днем, и рабочая неделя начинается с воскресенья.
«Выходные дни на неделе продлеваются на полдня, еженедельными выходными становятся суббота и воскресенье, а также половина рабочего дня пятницы. В пятницу официальное рабочее время — 4,5 часа — с 7.30 до 12 дня», — отмечается в решении.
При этом власти ОАЭ объявили, что пятничная проповедь и молитва в мечетях будут проходить в одно и то же время и будут начинаться с 13.15 по местному времени, обычно пятничная молитва начинается в 11.00 и заканчивается к 13.00. При этом работники госучреждений могут работать в пятницу в удаленном режиме.