«Может стать живой вакциной». Вирусологи рассуждают о новом штамме «омикрон»

По словам ученого, несмотря на возможность стать «природной» вакциной, новый штамм может вызвать больше осложнений после болезни. Также, по мнению Ризванова, новый вариант COVID-19 может легче передаваться от человека к человеку.
«Действительно, есть вероятность, что омикрон и подобные ему штаммы коронавируса потеряют в тяжести вызываемого ими заболевания, то есть станут менее патогенными, но более заразными. И это сделает их похожими на аттенуированные вакцины — препараты, содержащие в своем составе живой, но ослабленный вирус», — объяснил специалист.
Однако Ризванов подчеркнул, что, несмотря на это, называть новый штамм «панацеей» не очень корректно, потому что существует много медицинских противопоказаний к вакцинации подобными препаратами.
Тем не менее, по мнению ученого, вакцинация пока что остается самым эффективным и безопасным способом в борьбе с пандемией.
Российский вирусолог Петр Чумаков также предположил, что новый штамм «омикрон» может выступить «живой» вакциной для людей. Благодаря этой способности штамма иммунитет станет более «устойчивым к болезнетворным вариантам».
По мнению сотрудника ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, человек может заразиться и двумя штаммами коронавируса одновременно.
Он заявил, что оба вируса способны попасть в организм человека, но скорость их распространения может быть разной, из-за чего один из вирусов «начнет побеждать».
Накануне профессор Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с RTVI предположил, что «омикрон»-штамм может и не представлять серьезную угрозу для человека, поскольку с ним не связывают смертельных заболеваний. По его словам, смертность от коронавируса во время возникновения «омикрона» не повысилась, а даже снизилась в три раза по сравнению с прошлым месяцем. Альштейн также не исключил, что штамм «омикрон» может быть слабее предыдущих штаммов.
Взгляд зарубежных вирусологов
Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США Энтони Фаучи заявил, что «омикрон» — штамм может быть менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса, поскольку пока что он не вызвал более серьезного течения болезни или осложнений. Однако, по его словам, еще рано делать окончательные выводы.
«Но мы действительно должны быть осторожны, прежде чем делать какие-либо выводы о том, что он менее тяжелый или на самом деле не вызывает тяжелых заболеваний, сравнимых с теми, которые возникают после заражения штаммом “Дельта”. Но пока что сигналы относительно тяжести заболевания несколько обнадеживают. Но, опять же, следует воздержаться от суждений, пока мы не получим больше данных», — рассказал Фаучи.
По словам Фаучи, США постоянно контактируют с экспертами из ЮАР, чтобы быть в курсе научных исследований нового штамма. Он также объяснил, что пока неясно, как «омикрон»-штамм поведет себя в США и других странах, где по-прежнему доминирует «дельта» — штамм.
Некоторые американские специалисты, однако, заявляют, что «омикрон» — штамм через какое-то время может заменить «дельту».
«Пока еще рано об этом говорить, но все больше данных начинает поступать о том, что “омикрон”, вероятно, вытеснит “дельту” во многих, если не во всех городах», — рассказал американский специалист Джейкоб Лемье, который занимается изучением коронавируса под руководством Гарвардской медицинской школы.
По мнению представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока что ни в одной стране, где обнаружили «омикрон» — вариант, не выявили ни одного тяжелого больного или умершего от нового штамма.