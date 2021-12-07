18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бэнкси пожертвует $13 миллионов, чтобы превратить бывшую тюрьму в арт-центр
Для этого он продаст трафарет для граффити, которое он нанес на тюремную стену в марте.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Британский уличный художник Бэнкси планирует выставить на продажу трафарет своего граффити «Создать побег» (Create Escape), которое он нанес в марте на стену исторического здания Редингской тюрьмы. За этот трафарет художник просит 10 миллионов фунтов стерлингов (13,2 миллиона долларов), а все вырученные деньги он планирует передать Министерству юстиции, чтобы выкупить здание той самой тюрьмы.
Как известно, Редингскую тюрьму построили в 1844 году. Здание, в котором в 1895 году отбывал наказание британский писатель Оскар Уайльд, является памятником архитектуры Викторианской эпохи. Однако после закрытия тюрьмы в 2013 году это здание пустует и разрушается.
Совет Рединга уже несколько лет пытается выкупить здание, чтобы превратить его в художественный центр, однако для чиновников сумма в 16,7 миллионов долларов оказалась неподъемной. Теперь к проекту решил подключиться и Бэнкси, который планирует с помощью продажи своего трафарета собрать необходимые для выкупа средства, пишет The Guardian.
Сообщается, что сейчас трафарет выставлен в художественной галерее Бристоля. Когда он будет выставлен на продажу — пока неизвестно.
Екатерина Гура